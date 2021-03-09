Kastamonu'da köyler karantinaya alındı

tedbirlerinin kontrollü bir şekilde normalleşmeye başlamasının ardından, maalesef bazı bölgelerde vaka sayıları hızlı bir şekilde artmaya başladı. Buna göre’ya bağlı Çatalzeytin ilçesinde bulunan iki tane köyde 19 kişinin testi pozitif çıktı. Bölgedeki vaka sayıları artmasından dolayı Valilik tarafından alınan karar doğrultusunda iki tane köyde on gün süreli karantina uygulaması başlatıldı. İlçedeki Çatak köyünde dört kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Sarıkonak köyünde ise 15 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Valilik tarafından yapılan açıklamada vatandaşlarımızın sosyal mesafe ve maske kurallarına uyması rica edildi. Bu olayın ardından ilçede ve köylerde güvenlik güçleri tarafından çok sıkı tedbirler alındı. Köylere girişler ve çıkışlar yasaklandı.