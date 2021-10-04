Kastamonu İnebolu’da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

’nunilçesinde uyuşturucu ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince gerçekleştirilen çalışma sonucunda şüpheli bir adres tespit edildi.

Tespit edilen adrese düzenlenen baskında bir kişi gözaltına alındı. Söz konusu adreste yapılan aramalarda 28 uyuşturucu hap, 4 gram metamfetamin bulundu. Öte yandan gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.