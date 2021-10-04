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Kastamonu İnebolu’da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde zehir tacirlerine büyük bir darbe vuruldu. İl Jandarma Komutanlığı ekipler ihbar üzerine harekete geçti. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

04 Ekim 2021 Pazartesi 16:14
Kastamonu İnebolu’da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
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Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde uyuşturucu ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince gerçekleştirilen çalışma sonucunda şüpheli bir adres tespit edildi.

Tespit edilen adrese düzenlenen baskında bir kişi gözaltına alındı. Söz konusu adreste yapılan aramalarda 28 uyuşturucu hap, 4 gram metamfetamin bulundu. Öte yandan gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.


Son Güncelleme: 04.10.2021 16:14
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Anahtar Kelimeler:
İneboluKastamonu
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