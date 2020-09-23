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Karton toplama kavgası kanlı bitti

Bursa'da belediyenin geri dönüşüm için çalışan işçileri ile Bursa’da bulunan karton toplayıcılar arasında çıkan tartışmanın büyümesi ile çıkan kavgada geri dönüşüm çalışanı 1 kişi başında şişe kırılması sonucu yaralandı.

23 Eylül 2020 Çarşamba 13:36
Karton toplama kavgası kanlı bitti
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Bursa merkez Osmangazi İlçesinde meydana gelen olayda iddialara göre, belediyeye ait geri dönüşüm atıkları ekibinde görevli olarak çalışan Müjdat K. ile Bursa’da geçimini karton toplayarak sürdüren Yılmaz D. arasında toplanan kartonlar yüzünden tartışma çıktı.


Çıkan tartışmanın büyümesiyle kavga çıktı. Kavga sırasında Yılmaz D.adlı kişi elinde bulunan cam şişeyi Müjdat K.'nın kafasına vurarak kırdı. Büyüyen olayda işçinin arkadaşları da araya girince çıkan arbede sonucunda zanlı Yılmaz D. olay yerini hızla koşarak terk etti.

Başından darbe alan ve kan içerisinde kalan işçinin çalışma arkadaşları hemen sağlık ve polis ekiplerini aradı. Yaralı olan işçinin ilk müdahalesi olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılırken, ambulansla en yakın hastaneye kaldırıldı. Şüpheli Yılmaz D. ise, polis ekiplerinin takibi neticesinde Kapalıçarşı yakınlarında yakalanıp gözaltına alındı. Polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.



Son Güncelleme: 23.09.2020 13:36
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Anahtar Kelimeler:
BursaKarton Toplama Kavgası
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