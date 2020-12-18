Kartal'da motorsiklet taksiye çarptı: 1 kişi hayatını kaybetti

Kartal’da D100 karayolunda emniyet şeridinde bulunan taksiye çarpan motorsikletli hayatını kaybetti.

Olay öğlen saatlerinde Kartal D100 karayolunda meydana geldi. Taksisinde arıza olduğunu düşünüp emniyet şeridine geçen taksiye motorsiklet kullanan 21 yaşındaki Yunus Yıldırım arkadan hızla çarptı. Kaza sonrasında ağır yaralanan motorsikletli gence kalp masajı ve ilk müdahale yapıldı.

Olayı anlatan taksi sürücüsü gelen motorsikleti görmediğini bir anda arkadan motorun arabasına çarptığını açıkladı. Motorsikleti kullanan 21 yaşındaki Yunus Yıldırım tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Taksi sürücüsü ise emniyet ekipleri tarafından ifadesi alınması için emniyete götürüldü.