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Kartal'da motorsiklet taksiye çarptı: 1 kişi hayatını kaybetti

D-100 karayolu Kartal istikametinde aracında problem olduğunu düşünerek emniyet şeridine geçen taksiciye arkadan motor çarptı. Çarpmanın etkisi ile ağı yara alan 21 yaşındaki genç motorsikletli hayatını kaybetti.

18 Aralık 2020 Cuma 00:19
Kartal'da motorsiklet taksiye çarptı: 1 kişi hayatını kaybetti
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Kartal’da D100 karayolunda emniyet şeridinde bulunan taksiye çarpan motorsikletli hayatını kaybetti.

Olay öğlen saatlerinde Kartal D100 karayolunda meydana geldi. Taksisinde arıza olduğunu düşünüp emniyet şeridine geçen taksiye motorsiklet kullanan 21 yaşındaki Yunus Yıldırım arkadan hızla çarptı. Kaza sonrasında ağır yaralanan motorsikletli gence kalp masajı ve ilk müdahale yapıldı.

Olayı anlatan taksi sürücüsü gelen motorsikleti görmediğini bir anda arkadan motorun arabasına çarptığını açıkladı. Motorsikleti kullanan 21 yaşındaki Yunus Yıldırım tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Taksi sürücüsü ise emniyet ekipleri tarafından ifadesi alınması için emniyete götürüldü.



Son Güncelleme: 18.12.2020 00:19
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Anahtar Kelimeler:
KartalKazaD100
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