Kars'ta Osmanlı dönemine ait 2 bin 5 sikke altına el koyuldu

Kars’ta jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda Osmanlı’ya ait altın olduğu belirlenen 2 bin 5 sikkeye el koyuldu.

İl Jandarma Komutanlığı’nın aldığı bir ihbar üzerine yürütülen çalışmalar ve takip nihayetinde Kağızman’da bir araçta arama yapıldı. Jandarma ekiplerinin yaptığı arama sonucunda araç içerisinde Osmanlı dönemine ait II. Mahmut Rumi altını 2 bin 5 adet sikkeye el koyuldu. Olaya ilişkin bir şüpheli gözaltına alındı.

II. Mahmut Rumi altını olduğu tespit edilen 2 bin 5 adet sikke Müze Müdürlüğü’ne teslim edilirken olayla ilgili tahkikat devam ediyor.