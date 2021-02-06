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Kars'ta dünyaya gelen çift başlı buzağı görenleri şaşkına çeviriyor!

Kars'ta bir ineğin doğurduğu çift başlı buzağı görenleri hayrete düşürdü. Veteriner hekimin incelediği buzağının sağlığının yerinde olduğu açıklandı.

06 Şubat 2021 Cumartesi 16:39
Kars'ta dünyaya gelen çift başlı buzağı görenleri şaşkına çeviriyor!
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Kars’ta dünyaya gelen çift başlı buzağı görenleri şaşkına çeviriyor. Kars’ın Kağızman ilçesinde dünyaya gelen buzağının iki başı var.

Kars Kağızman’a bağlı Camuşlu köyünde hayvancılık yapan Baki Öztürk’ün ineği çift başlı bir buzağı dünyaya getirdi. Yıllardır hayvancılık yapmasına rağmen ilk defa böyle bir durum ile karşılaştığının altını çizen Öztürk, buzağının sağlık durumu için veteriner çağırdı. Veteriner hekimin incelemelerinde 2 ağız, 2 baş ve 4 gözü olan buzağının sağlıklı olduğu belirtildi.

 



Son Güncelleme: 06.02.2021 16:39
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Anahtar Kelimeler:
KarsInekÇift BaşlıBuzağı
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