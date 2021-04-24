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Kars'ta bir yetiştiricinin buzağılarında koronavirüs görüldü

Kars'ta buzağılarında ishal belirtisi gören bir yetiştirici hayvanlarını veterinere götürdü. Veterinerde yapılan testte buzağılarda korona virüs olduğu ortaya çıktı. Hastalığa yakalanan on iki buzağıdan ikisi hayatını kaybetti.

24 Nisan 2021 Cumartesi 01:45
Kars'ta bir yetiştiricinin buzağılarında koronavirüs görüldü
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Kars’ta buzağılarının hasta olduğunu fark eden bir vatandaş buzağılarını bölgede bulunan Kars Veteriner Polikliniğine götürdü. Burada yapılan testlerde hayvanlarda korona virüs bulunduğu tespit edildi.

Buzağılarının ishal olması nedeni ile veterinere götüren kişi, otuz yıldır hayvancılık yaptığını ve hayvanlarında görülen belirtiler sonucunda korona virüs olduklarını öğrendiğini açıkladı. Korona virüs sebebi ile hasta olan 12 buzağısından ikisinin hayatını kaybettiğini de ekledi. Konu ile ilgili veteriner Tolgahan Ediz, ishal sebebi ile viral enfeksiyondan şüphelendiklerini, yaptıkları test sonucunda korona virüs çıktığını söyledi. Ayrıca bölgede pek çok hayvanda korona virüse rastladıklarını, yalnızca buzağı değil, kedi, köpek gibi hayvanlarda da korona virüs gördüklerini açıklayan Ediz, bazı yetiştiricilerin hastalık kapma korkusu ile hayvanlarını bırakıp giddeiklerini yetiştiricileri hastalığın hayvanlardan insanlara bulaşmadığı konusunda da bilinçlendirdiklerini ekledi.




Son Güncelleme: 24.04.2021 01:45
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Anahtar Kelimeler:
KarsBuzağı
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