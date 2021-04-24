Buzağılarının ishal olması nedeni ile veterinere götüren kişi, otuz yıldır hayvancılık yaptığını ve hayvanlarında görülen belirtiler sonucunda korona virüs olduklarını öğrendiğini açıkladı. Korona virüs sebebi ile hasta olan 12 buzağısından ikisinin hayatını kaybettiğini de ekledi. Konu ile ilgili veteriner Tolgahan Ediz, ishal sebebi ile viral enfeksiyondan şüphelendiklerini, yaptıkları test sonucunda korona virüs çıktığını söyledi. Ayrıca bölgede pek çok hayvanda korona virüse rastladıklarını, yalnızca buzağı değil, kedi, köpek gibi hayvanlarda da korona virüs gördüklerini açıklayan Ediz, bazı yetiştiricilerin hastalık kapma korkusu ile hayvanlarını bırakıp giddeiklerini yetiştiricileri hastalığın hayvanlardan insanlara bulaşmadığı konusunda da bilinçlendirdiklerini ekledi.
Kars'ta bir yetiştiricinin buzağılarında koronavirüs görüldü
Kars'ta buzağılarında ishal belirtisi gören bir yetiştirici hayvanlarını veterinere götürdü. Veterinerde yapılan testte buzağılarda korona virüs olduğu ortaya çıktı. Hastalığa yakalanan on iki buzağıdan ikisi hayatını kaybetti.
24 Nisan 2021 Cumartesi 01:45
Son Güncelleme: 24.04.2021 01:45