Karşıdan karşıya geçerken otomobil çarpan 3 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti!

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde yaşanan trafik kazasında karşıdan karşıya geçmeye çalışan kız çocuğuna araba çarptı. Çarpmanın etkisi ile ağır yaralanan küçük çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Aile sinir krizi geçirdi

Olay Mardin’in Mazıdağı ilçesinde bağlı Karşıyaka mahallesinde gerçekleşti. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü kavşağında yaşanan olaydaki Gülsüm Uruk karşıdan karşıya geçmeye çalışırken arabanın altında kaldı.

Çarpmanın etkisi ile metrelerce sürüklenen 3 yaşında ki kız çocuğu ağır yaralandı. Olay yerine kısa sürede sevk edilen sağlık görevlilerinin müdahale ettiği Gülsüm Uruk kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hastane bahçesinde bekleyen Gülsüm Uruk’un ailesi vefat haberi alınca sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı.