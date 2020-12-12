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Karşıdan karşıya geçerken otomobil çarpan 3 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti!

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde yaşanan olayda karşıdan karşıya geçmek isteyen 3 yaşında ki çocuğa araba çarptı. Çarpmanın etkisi ile metrelerce sürüklenen küçük çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

12 Aralık 2020 Cumartesi 21:50
Karşıdan karşıya geçerken otomobil çarpan 3 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti!
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Mardin’in Mazıdağı ilçesinde yaşanan trafik kazasında karşıdan karşıya geçmeye çalışan kız çocuğuna araba çarptı. Çarpmanın etkisi ile ağır yaralanan küçük çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay Mardin’in Mazıdağı ilçesinde bağlı Karşıyaka mahallesinde gerçekleşti. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü kavşağında yaşanan olayda 3 yaşında ki Gülsüm Uruk karşıdan karşıya geçmeye çalışırken arabanın altında kaldı.

Aile sinir krizi geçirdi

Çarpmanın etkisi ile metrelerce sürüklenen 3 yaşında ki kız çocuğu ağır yaralandı. Olay yerine kısa sürede sevk edilen sağlık görevlilerinin müdahale ettiği Gülsüm Uruk kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hastane bahçesinde bekleyen Gülsüm Uruk’un ailesi vefat haberi alınca sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı.

 



Son Güncelleme: 12.12.2020 21:50
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MardinMazıdağı3 YaşındaTrafik Kazasıçarpma
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