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Karısını taciz eden adam sapık adama etek giydirip sokak sokak gezdirdi!

Son dakika haberine göre İstanbul’da karısına taciz eden adam, tacizciyi yakalayıp etek giydirdi. Sokak sokak etek ile gezdiren adam elinde sopa ile polis merkezine kadar götürdü.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 21:18
Karısını taciz eden adam sapık adama etek giydirip sokak sokak gezdirdi!
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İstanbul’da edinilen bilgilere göre eşini kısa süredir taciz eden sapığı ilginç bir yöntem ile karakola götürdü. Tacizciye kadın kıyafeti giydirerek sokak sokak gezdiren adam polis memurlarına teslim etti. Evlerinin camlarından bakan vatandaşlar gördükleri karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Bazı vatandaşlar durumu anlayarak Ercan O. destek verirken tacizci adama küfürler yağdı. Karısını sürekli rahatsız eden adam, evinin huzurunu bozduğu gerekçesi ile polislere teslim ederken kendiside gözaltına alındı.

O anlar cep telefonuna yansırken polis merkezinde gözaltına alınan Ercan O. ile kadını taciz ettiği iddia edilen kişi çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

Pendik Fevzi Çakmak Mahallesi’nde Metin T. isimli şüpheli evli Tuğba O. isimli kadının evinin çevresine gelerek sürekli rahatsız etti. Tuğba O. kocasının öğrenmesi üzerine plan yapan Ercan O. sapık adamı arattırdı ve eve randevu istedi.

Eve gelen Metin T.’yi ilk önce dövdü daha sonra kadın çamaşırları giydirerek sokakta gezdiren adam polis merkezine götürdü. Metin T. ve Ercan O. gözaltına alınırken adliyeye sevk edilen Metin T. serbest bırakıldı. Metin T.’yi sopayla dövdüğü gerekçesiyle adliyeye sevk edilen Ercan O. da sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.


Son Güncelleme: 31.05.2021 21:18
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Anahtar Kelimeler:
TacizEtekSapık Adam
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