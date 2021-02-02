Kargolar saat kaçta açılıyor, PTT, Yurtiçi, MNG, Aras, Sürat kargo kaça kadar açık?

PTT ÇALIŞMA SAATLERİ

PTT, hafta içi 08.30 ile 12.30’a kadar işlem görmektedir. Verilen 1 saatlik öğle molasının ardından 13.30 ile 17.30 arası devam edip mesaiyi bitirmektedir. Hafta sonu kapalı olan PTT, cumartesi günü merkez şubeleri ve belirli şubeleri olmak üzere 13.30’a kadar açık kalmaktadır.

MNG ÇALIŞMA SAATLERİ

Pazar günleri kapalı olan şubeleri cumartesi 08.30 ile 14.00 arası açıktır. Hafta içi hergün 08.30 – 18.00 saatleri içinde işlem yapılabilmektedir.

YURTİÇİ KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Hafta içi her gün 09.00 ile 18.00 saatlaeri arasında açık bulabilirsiniz. Pazar işlem yapmayan Yurtiçi, cumartesi 09.00 ile 16.00 saatleri içinde çalışmaktadır.

UPS KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Hafta içi 09.00 ile 18.00 saatleri içinde açık olan UPS Kargo, pazar günü çalışmayıp cumartesi 09.00 ile 15.00 arası hizmet vermektedir.

ARAS KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Hafta içi 08.30 ile 18.00 saatleri arasında çalışan Aras Kargo, cumartesi 08.30 – 13.00 arası açıktır. Pazar ise tüm şubeleri kapalıdır.