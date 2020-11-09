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Kargo paketi kapısına çıkartılmayan kadın dehşet saçtı

Esenyurt'ta bir sitede oturan kadın, evine gelen kargosunun güvenlik görevlisi tarafından dairesine çıkartılmaması üzerine sinirlenerek ortalığı birbirine kattı. Cinnet geçiren kadın güvenliğin bariyerlerini kırarak güvenlik çalışanlarına hakaretler savurdu.

09 Kasım 2020 Pazartesi 17:19
Kargo paketi kapısına çıkartılmayan kadın dehşet saçtı
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Esenyurt İncirtepe mahallesinde bulunan bir sitede meydana gelen olayda söylenenlere göre, bir sitede oturan Necla A. isimli kadına bir kargo paketi geldi. Ancak Güvenlik görevlilerine teslim edilen kargo paketini teslim alması için evinde bulunan Necla A. arandı. Kadın paketin evine getirilmesini isteyince ve güvenlik görevlilerinden ret cevabı alınca çılgına döndü.

Hakaretler savurdu, site girişindeki bariyeri kırdı


Kargosunun evine getirilmemesi üzerine sinirlenen kadın güvenlik görevlilerinin olduğu yere gelerek bağırıp hakaret etmeye başladı. Öfkesi bir türlü dinmeyen kadın bariyeri kırarak site girişine zarar verdi. Siniri geçmeyen ve artan kadın çalışanları darp etmeye çalıştı. Site yönetimi tarafından polis çağrılarak kadına engel olunmaya çalışıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kadını ve çalışanları ifade için karakola götürdü.



Son Güncelleme: 09.11.2020 17:19
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Anahtar Kelimeler:
EsenyurtKargo Kavgası
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