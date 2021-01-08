Kardeşlerin miras kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Olay, İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde meydana geldi. Cezaevinden çıkan 39 yaşındaki Yaşar Ö., miras nedeniyle tartışma yaşadığı abisi İsmet Ö.’yü silahla vurarak öldürdü.
Miras kavgası kanlı bitti
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Yaşar Ö.’yü 24 saat geçmeden yakaladı. Gözaltına alınan Yaşar Ö., cezaevinde olduğu sürede babasının, sahip olduğu evini ağabeyine bıraktığı ve bu nedenle ağabeyi ile kavga ettiğini söyledi.
Ağabeyini miras nedeniyle öldüren Yaşar Ö., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Son Güncelleme: 08.01.2021 17:21