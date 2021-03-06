Kardeşiyle kavga ettikten sonra arabasını ateşe verdi!

’nınilçesinde meydana gelen olay iki kardeşin kavgasıyla başladı. İki kardeşin uzun süre kavga etmelerinin ardından kardeşlerden biri sinirlenerek arabasını park etti. Kardeşlerden biri telefonda ettikleri kavganın ardından kardeşine olan sinirinden arabasını ateşe verdi. Alevler içinde yanmakta olan ve benzinliğe yakın bir mesafede bulunan araç çevredekileri tedirgin etti. 112 Çağrı Merkezi’nin aranmasının ardından bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ateş başarıyla söndürüldü, etrafta herhangi bir hasar görülmedi.ı başlatan 42 yaşındaki kişi ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.