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Kardeşiyle kavga ettikten sonra arabasını ateşe verdi!

Muğla’nın Marmaris ilçesinde iki kardeş kavga etti. Kavganın ardından kardeşlerden biri aracını park ederek ateşe verdi.

06 Mart 2021 Cumartesi 15:19
Kardeşiyle kavga ettikten sonra arabasını ateşe verdi!
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Muğla’nın Marmaris ilçesinde meydana gelen olay iki kardeşin kavgasıyla başladı. İki kardeşin uzun süre kavga etmelerinin ardından kardeşlerden biri sinirlenerek arabasını park etti. Kardeşlerden biri telefonda ettikleri kavganın ardından kardeşine olan sinirinden arabasını ateşe verdi. Alevler içinde yanmakta olan ve benzinliğe yakın bir mesafede bulunan araç çevredekileri tedirgin etti. 112 Çağrı Merkezi’nin aranmasının ardından bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ateş başarıyla söndürüldü, etrafta herhangi bir hasar görülmedi. Yangını başlatan 42 yaşındaki kişi ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.



Son Güncelleme: 06.03.2021 15:19
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Anahtar Kelimeler:
MuğlaMarmarisAracını Ateşe VerdiYangın
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