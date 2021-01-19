Kardeşini 25 kez bıçaklayarak öldüren ağabey, tutuklandı

Bursa ilinin İznik ilçesinde dün akşam saatlerinde yaşanan olayda Fatih Acar ve kardeşi Semih Acar evde tartıştıkları sırada ağabey Fatih Acar, ekmek bıçağını alarak kardeşini 25 kere bıçakladı. Ağır yaralanan Semih Acar kanlar içinde kalırken zanlı ağabey İznik Emniyet Müdürlüğüne suçunu itiraf ederek teslim oldu.
Ağabey cezaevine gönderildi
Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye gönderilen Fatih Acar, ifadesinde niçin tartışma yaşadıkları unuttuğunu söyledi. Mahkeme, ‘kasten adam öldürme’ suçundan Fatih Acar’ı tutuklayıp cezaevine gönderdi.
Son Güncelleme: 19.01.2021 20:30