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Kardeşini 25 kez bıçaklayarak öldüren ağabey, tutuklandı

Bursa'da tartıştığı 19 yaşında olan kardeşini 25 kez bıçaklayarak öldüren ağabey tutuklanarak cezaevine gönderildi.

19 Ocak 2021 Salı 20:30
Kardeşini 25 kez bıçaklayarak öldüren ağabey, tutuklandı
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Bursa ilinin İznik ilçesinde dün akşam saatlerinde yaşanan olayda  Fatih Acar ve kardeşi Semih Acar evde tartıştıkları sırada ağabey Fatih Acar, ekmek bıçağını alarak kardeşini 25 kere bıçakladı. Ağır yaralanan Semih Acar kanlar içinde kalırken zanlı ağabey İznik Emniyet Müdürlüğüne suçunu itiraf ederek teslim oldu.

Sağlık ekiplerinin olay yerine gönderilmesinin sonrasında hastaneye kaldıran Semih Acar tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Ağabey cezaevine gönderildi

Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye gönderilen Fatih Acar, ifadesinde niçin tartışma yaşadıkları unuttuğunu söyledi. Mahkeme, ‘kasten adam öldürme’ suçundan Fatih Acar’ı tutuklayıp cezaevine gönderdi.



Son Güncelleme: 19.01.2021 20:30
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Anahtar Kelimeler:
Fatih AcarBursaIznik
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