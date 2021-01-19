Kardeşini 25 kez bıçaklayarak öldüren ağabey, tutuklandı

Bursa ilinin İznik ilçesinde dün akşam saatlerinde yaşanan olayda Fatih Acar ve kardeşi Semih Acar evde tartıştıkları sırada ağabey Fatih Acar, ekmek bıçağını alarak kardeşini 25 kere bıçakladı. Ağır yaralanan Semih Acar kanlar içinde kalırken zanlı ağabey İznik Emniyet Müdürlüğüne suçunu itiraf ederek teslim oldu.

Ağabey cezaevine gönderildi

Sağlık ekiplerinin olay yerine gönderilmesinin sonrasında hastaneye kaldıran Semih Acar tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye gönderilen Fatih Acar, ifadesinde niçin tartışma yaşadıkları unuttuğunu söyledi. Mahkeme, ‘kasten adam öldürme’ suçundan Fatih Acar’ı tutuklayıp cezaevine gönderdi.