İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Bayram süresi boyunca evden yada bulundukları yerden çalışanlara 350 TL ödeme müjdesi
Bayram süresi boyunca evden yada...
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...

Kardeş kavgasında silah ateşlendi

Aydın, Germencik'te iki kardeş arasında çıkan kavga kanlı bitti. Kardeşinin ateş açmasıyla vurulan ağabey hastaneye kaldırıldı.

20 Mayıs 2021 Perşembe 18:49
Kardeş kavgasında silah ateşlendi
Takip Et:

Ortaklar Mahallesi’nde yaşanan olay öğle saatleri sıralarında meydana geldi. Öğrenilenlere göre, Ü.G. ve ağabeyi İ.G. arasında henüz net bir şekilde bilinmeyen bir sebeple sözlü tartışma çıktı.

Tartışma kısa zamanda kavgaya dönüştü. Kavgada silahını çeken Ü.G. ağabeyi İ.G.’yi bacağından vurarak yaraladı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vurduktan sonra firar etti

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi gerçekleştirerek ambulansla Germencik Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Aydın Devlet Hastanesi’ne sevk edilen İ.G.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polisler de olay yerinden kaçan şüpheli Ü.G.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 


Son Güncelleme: 20.05.2021 18:49
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KardeşKavga
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
19 Mayıs mesajları: kısa, uzun, resimli 19 Mayıs mesajları
19 Mayıs mesajları: kısa, uzun, resimli 19 Mayıs mesajları
Sofi Nurettin kimdir? Sofi Nurettin öldü mü?
Sofi Nurettin kimdir? Sofi Nurettin öldü mü?
Yine Pandemi tedbirlerini tiye alan bir 'ayrıcalıklılar' cenazesi!
Yine Pandemi tedbirlerini tiye alan bir 'ayrıcalıklılar' cenazesi!
Gözler Kabine Toplantısına Çevrildi
Gözler Kabine Toplantısına Çevrildi
Sedat Peker'in masasındaki Aptallar Erken Ölür kitabının konusu nedir, yazarı kimdir?
Sedat Peker'in masasındaki Aptallar Erken Ölür kitabının konusu nedir, yazarı kimdir?
Mescid-i Aksa kim tarafından yapıldı? Mescid-i Aksa ne zaman yapıldı? Tarihçesi ve bilinmeyenleri
Mescid-i Aksa kim tarafından yapıldı? Mescid-i Aksa ne zaman yapıldı? Tarihçesi ve bilinmeyenleri

Popüler Haberler

Rüyada babasının öldüğünü görmek anlamı nedir, neye yorumlanır? babasının öldüğünü görme rüyasının tabiri, ne anlama geldiği
TV yayın akışı 21 Mayıs 2021 Cuma Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları
Benim Adım Melek final mi oluyor? Dizinin oyuncuları kimlerdir?
Fındık fiyatları ne kadar oldu? Rize, Giresun Samsun, Trabzon fındık borsası fiyatları 20 Mayıs 2021 Perşembe
Anneler 150. bölüm fragmanı ve 21 Mayıs 2021 Cuma özeti TRT 1
Anneler 149. bölüm izle 20 Mayıs Perşembe son bölüm - Anneler yeni bölüm canlı izle TRT 1
Beni Bırakma 610.bölüm fragmanı ve 21 Mayıs 2021 Cuma özeti ATV
Masum 424. bölüm Kanal 7 canlı izle – 20 Mayıs 2021 Perşembe tek parça Masum yeni son bölüm izle
Müge Anlı 20 Mayıs Perşembe canlı yayın izle! ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert tek parça HD izle! Müge Anlı son bölüm tekrarı izle!
Türkan Hanım’ın Konağı 180. bölüm fragmanı ve 21 Mayıs 2021 Cuma özeti TRT 1
İbo Show bu akşam yeni bölüm neden yok? 15 Mayıs İbo Show neden yayınlanmıyor?
Gönül Dağı dizisi Kamuran kimdir? Nihan Durukan Yapıcı kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Trabzonspor'dan Transfer Açıklaması
Fazlası Zarar sunucusu? Ezgi Sertel kimdir, nereli yaşı kaç?
Zabıtalık başvurusu nasıl yapılır? 2021 Zabıtaların çalışma saatleri
Defne ile Son Gece konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu
Arnavutluk’da yıllara göre asgari ücret ve çalışma standartları 2021
Kanunsuz Topraklar dizisi oyuncu kadrosu belli oldu! Kanunsuz Topraklar karakterleri ve oyuncuların kariyerleri
Ali Koç'dan Başkanlık Açıklaması
İşkur başvurusu ile 50 bin personel alımı yapılacak! 20 Mayıs 2021 Perşembe İşkur personel alım başvuru şartları
Emanet dizisi kaç bölüm sürecek?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.