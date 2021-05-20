Kardeş kavgasında silah ateşlendi

Ortaklar Mahallesi’nde yaşanan olay öğle saatleri sıralarında meydana geldi. Öğrenilenlere göre, Ü.G. ve ağabeyi İ.G. arasında henüz net bir şekilde bilinmeyen bir sebeple sözlü tartışma çıktı.
Vurduktan sonra firar etti
Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi gerçekleştirerek ambulansla Germencik Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Aydın Devlet Hastanesi’ne sevk edilen İ.G.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polisler de olay yerinden kaçan şüpheli Ü.G.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Son Güncelleme: 20.05.2021 18:49