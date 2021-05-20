Kardeş kavgasında silah ateşlendi

Ortaklar Mahallesi’nde yaşanan olay öğle saatleri sıralarında meydana geldi. Öğrenilenlere göre, Ü.G. ve ağabeyi İ.G. arasında henüz net bir şekilde bilinmeyen bir sebeple sözlü tartışma çıktı.

Vurduktan sonra firar etti

Tartışma kısa zamandaya dönüştü. Kavgada silahını çeken Ü.G. ağabeyi İ.G.’yi bacağından vurarak yaraladı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi gerçekleştirerek ambulansla Germencik Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Aydın Devlet Hastanesi’ne sevk edilen İ.G.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polisler de olay yerinden kaçan şüpheli Ü.G.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.