Karataş Belediyesinden ücretsiz zeytin fidanı!

14 Şubat 2021 Pazar 15:17
Karataş Belediyesi
zeytinciliğin artması için elinden geleni yapıyor. Daha önce de birçok zeytin fidanı
dağıtmasıyla bilinen Karataş Belediyesi, bugün de birçok çiftçiye hediye olarak zeytin fidanları dağıttı. En önemli çiftçilik alanlarımızdan biri olan zeytinciliğin artması için elinden geleni yapan Karataş Belediyesi, etrafta bulunan çiftçilere bedava zeytin fidanları teslim etti, vatandaşlara destek çıktı. Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz
toplam 50 bin fidan dağıtmayı ve ülkenin zeytinciliğinin artmasını planladığını aktardı. Necip Topuz aynı zamanda 2021 yılı süresince Kumluk Tabiat Parkına toplam 10 bin hanup ağacı dikileceğinin sözünü verdi.
Son Güncelleme: 14.02.2021 15:17
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