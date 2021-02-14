Karataş Belediyesinden ücretsiz zeytin fidanı!

zeytinciliğin artması için elinden geleni yapıyor. Daha önce de birçokdağıtmasıyla bilinen Karataş Belediyesi, bugün de birçok çiftçiye hediye olarak zeytin fidanları dağıttı. En önemli çiftçilik alanlarımızdan biri olan zeytinciliğin artması için elinden geleni yapan Karataş Belediyesi, etrafta bulunan çiftçilere bedava zeytin fidanları teslim etti, vatandaşlara destek çıktı.toplam 50 bin fidan dağıtmayı ve ülkenin zeytinciliğinin artmasını planladığını aktardı. Necip Topuz aynı zamanda 2021 yılı süresince Kumluk Tabiat Parkına toplam 10 bin hanup ağacı dikileceğinin sözünü verdi.