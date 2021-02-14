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Karataş Belediyesinden ücretsiz zeytin fidanı!

Karataş Belediyesi bölgede bulunan çiftçilere zeytin fidanları dağıttı. Ülkemizin en önemli çiftçilik alanlarından olan zeytinciliğin ülke genelinde artması için çiftçilere bedava zeytin fidanları hediye edildi.

14 Şubat 2021 Pazar 15:17
Karataş Belediyesinden ücretsiz zeytin fidanı!
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Karataş Belediyesi zeytinciliğin artması için elinden geleni yapıyor. Daha önce de birçok zeytin fidanı dağıtmasıyla bilinen Karataş Belediyesi, bugün de birçok çiftçiye hediye olarak zeytin fidanları dağıttı. En önemli çiftçilik alanlarımızdan biri olan zeytinciliğin artması için elinden geleni yapan Karataş Belediyesi, etrafta bulunan çiftçilere bedava zeytin fidanları teslim etti, vatandaşlara destek çıktı. Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz toplam 50 bin fidan dağıtmayı ve ülkenin zeytinciliğinin artmasını planladığını aktardı. Necip Topuz aynı zamanda 2021 yılı süresince Kumluk Tabiat Parkına toplam 10 bin hanup ağacı dikileceğinin sözünü verdi.



Son Güncelleme: 14.02.2021 15:17
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Karataş BelediyesiZeytin FidanıZeytincilikNecip TopuzKarataş Belediye Başkanı
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