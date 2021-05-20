Karasu’da binlerce balık ölü bulundu

’unilçesinde yer alan’da sabah saatlerinde binlerce balık ölü bulundu. Aniden gerçekleşen balık ölümleri paniğe yol açtı. Karasu nehrinde bulunangörüntüleri çevredekileri şoka uğrattı. Aşkale İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olay üzerine araştırmalarını sürdürüyor. Olay yerinde bulunan ölü balıklardan ve sudan birçok önek alan müdürlük, önekleri Veteriner Kontrol ve Araştırma Müdürlüğü’ne teslim etti. Bunca balığın ölümünün gizeminin kısa süre içerisinde çözülmesi planlanıyor. Vatandaşların ise ölü balıklara dokunmamaları gerektiğinin altı çizildi.