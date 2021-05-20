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Karasu’da binlerce balık ölü bulundu

Karasu’da sabah saatlerinde binlerce balık ölü bulundu. Balıkların ölü bulunması çevrede endişe uyandırdı, ölü balıklardan ve sudan örnekler alındı.

20 Mayıs 2021 Perşembe 13:23
Karasu’da binlerce balık ölü bulundu
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Erzurum’un Aşkale ilçesinde yer alan Karasu’da sabah saatlerinde binlerce balık ölü bulundu. Aniden gerçekleşen balık ölümleri paniğe yol açtı. Karasu nehrinde bulunan ölü balık görüntüleri çevredekileri şoka uğrattı. Aşkale İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olay üzerine araştırmalarını sürdürüyor. Olay yerinde bulunan ölü balıklardan ve sudan birçok önek alan müdürlük, önekleri Veteriner Kontrol ve Araştırma Müdürlüğü’ne teslim etti. Bunca balığın ölümünün gizeminin kısa süre içerisinde çözülmesi planlanıyor. Vatandaşların ise ölü balıklara dokunmamaları gerektiğinin altı çizildi. 


Son Güncelleme: 20.05.2021 13:23
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Anahtar Kelimeler:
Karasuölü BalıkBinlerce ölümErzurumAşkaleIlçe Tarım Ve Orman Müdürlüğü
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