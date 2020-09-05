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Karar resmi gazete'de! Aile hekimlerine ve aile sağlığı çalışanlarına ek ödeme yapılacak
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Karar resmi gazete'de! Aile hekimlerine...

Karar resmi gazete'de! Aile hekimlerine ve aile sağlığı çalışanlarına ek ödeme yapılacak

Resmi gazete'de yayımlanan karara göre 1 Ağustos tarihinden geçerli olmak üzere aile hekimlerine ve aile sağlığı çalışanlarına ek ödeme yapılacak

05 Eylül 2020 Cumartesi 13:58
Karar resmi gazete'de! Aile hekimlerine ve aile sağlığı çalışanlarına ek ödeme yapılacak
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Yaşanan korona virüs salgın hastalığı sebebiyle özelikle vaka filyasyonlarının takibine önemli rol oynaya aile hekimlleri ve aile sağlığı çalışanlarına müjde geldi..

Resmi gazete'de yayımlanan karar göre aile hekimlerine ve aile sağlığı çalışanlarına belli miktarlarda ödemeler yapılacak. Yapılacak ödemeler 1 Ağustos tarihinden itibaren hesaplanıp ödenecek.


Bugün yayımlanan resmi karara göre 1 ağustos tarihinden geçerli olarak şekilde her bir aile hekimine 3 ay süre ile aylık olarak 3 bin lira , aile sağlığı çalışanlarına ise aylık olarak 850 lira ek ödeme yapılacak. Bu ödemeler net rakamlar olacak.

Diğer yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz gün yapılan bilim kurulu toplantısında yaşanan bu süreçte sağlık çalışanlarının yoğun fedakarlıklarda bulunduğunu ve buna karşılık sağlık çalışanları için ek ödeme konusunda bir çalışma yapıldığını duyurmuştu.

 



Son Güncelleme: 05.09.2020 13:58
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