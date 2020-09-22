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Karantinayı umursamadı! Yakalanınca hapis cezasına çarptırıldı

Bursa İnegöl'de koronavirüs önlemleri kapsamında uygulamada olan karantina yasağını umursamayan ve dışarıda ekmek alırken tespit edilen kişiye mahkeme 3 ay hapis cezası verdi.

22 Eylül 2020 Salı 13:41
Karantinayı umursamadı! Yakalanınca hapis cezasına çarptırıldı
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Yaşanan koronavirüs hastalığının yayılmasının önlenmesi için bir çok il ve ilçelerde karantina yasakları uzun süredi uygulamada.

Alınan tüm tedbir ve yazılan idari para cezalarına rağmen bazı duyarsız vatandaşlar tarafından yasaklar çiğnenmeye devam ediyor.

Bursa İnegöl'de 27 yaşındaki S.B isimli vatandaşa sempton göstermesi sebebiyle koronavirüs testi yapıldı ve test sonucu pozitif çıktı.


Genç adam gerekli tedavi uygulandıktan sonra evine gönderildi ve kendini 14 gün süre ile karantina etmesi gerektiği söylendi. Evinde kendini karantinaya alan ve dışarıya çıkması kesinlikle yasak olan S.B bunu umursamadı ve ekmek almak için dışarıya çıktı.

Bu esnada denetimlere takılan ve tespit edilen genç adam hakkında karantina yasaklarını çiğnediği sebebiyle dava açıldı. İnegöl'de görülen davada mahkeme heyeti 27 yaşındaki S.B isimli şahsa karantina kurallarını çiğnediği gerekçesiyle 3 ay 10 gün hapis cezası verdi ve ceza ertelendi.

Öte yandan Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada bu şekilde tespit edilen ve hakkında işlem yapılıp dava açılan 4 kişi daha olduğu duyuruldu.

 

 



Son Güncelleme: 22.09.2020 13:41
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Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsKarantina Ihlal CezasıKarantina Hapis Cezası
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