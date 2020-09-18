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Karantinadan kaçan ünlü Youtuber kyk yurduna yerleştirildi

Ünlü fenomen Enes Batur karantinada olması gerekirken kontrol eden yetkililer tarafından evde bulunmayınca kurallara uymadığı gerekçesiyle yakalanarak kyk yurduna yerleştirildi.

18 Eylül 2020 Cuma 09:11
Karantinadan kaçan ünlü Youtuber kyk yurduna yerleştirildi
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Ünlü Youtuber Enes Batur’un bir süre önce korona-virüs testi pozitif çıktı. Sağlık durumu iyi olan ünlü fenomen evinde karantina altına alındı. Yapılan kontrollerde Beykoz’daki evinde bulunmayan Enes Batur’un karantina kurallarına uymadığı gerekçesiyle harekete geçen polisler ünlü fenomeni ve kız arkadaşanı yakalayarak Sancaktepe’de bir kyk yurduna yerleştirdi.


Kontrol atında bulunan yurt polis tarafından kontrol altında tutuluyor.

Bir süre önce başlayan uygulamada karantinada olması gereken hasta ve yakın temaslı kişilerin tüm uyarılara rağmen karantina sürecini ihlal etmeleriyle birlikte alınan kararlarla birlikte bu kişiler kyk yurtlarına yerleştirilerek karantina süreçlerini buralarda geçirmeleri sağlanıyor. Hem de bu kişilerin karantinada olmaları sağlanmış oluyor.



Son Güncelleme: 18.09.2020 09:11
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Anahtar Kelimeler:
Kyk Yurduna YerleştirildiEnes Batur
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