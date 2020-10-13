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Karantinada olması gereken kişi araç satın almaya geldiği Karabük'te durduruldu

Karabük'te GBT sorgulamalarında durdurulan 67 AZ 205 plakalı aracın sürücüsünün karantinada olması gerekirken Karabük'e araç almaya geldiği fark edildi. Olayın fark edilmesinden sonra araç sürücüsü ve araçtaki dört kişi karantinaya alındı.

13 Ekim 2020 Salı 21:39
Karantinada olması gereken kişi araç satın almaya geldiği Karabük'te durduruldu
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Karabük'dee denetleme esnasında durdurulan aracın sürücüsünün Covid temaslı olması sebebi ile karantinada olması gerektiği fark edildi.


Karabük Ankara yolunda yapılan denetlemeler esnasında Çetin Çolak’a ait araç durduruldu. Polis ekipleri yapılan GBT sorgulaması ile Çetin Çolak’ın korona temaslı olması nedeni ile karantinada olması gerektiğini fark etti. Para cezasının yanı sıra bölgede yer alan KYK yurduna alınan ve orada karantinaya alınan Çolak’ın Zonguldak’tan Karabük’e giderek araba almaya çıktığı öğrenildi.

Araçta Çetin Çolak'ın yanı sıra bulunan dört kişi de evlerinde karantina altına alındı.



Son Güncelleme: 13.10.2020 21:39
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Anahtar Kelimeler:
KarabükKarantina
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