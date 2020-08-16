Karantinada olması gereken iki kişi Abant'ta yakalandı

Abant Tabiat Parkı girişlerinde jandarma ekipleri tarafından yapılan düzenli kontrollerde alana girmeye çalışan testi pozitif olan bir kişi ile yakın temaslı bir kişi yakalandı. Karantinada olması gerekirken Ankara’dan Bolu’ya gezme amaçlı gelen ve insanların sağlığını tehlikeye atan iki kişi jandarma ekiplerince tespit dilip alana girişleri engellendi. Çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan kişiler karantina altına alınıp haklarında adli işlem başlatılıp para cezası kesildi. Tabiat parkında dezenfeksiyon işlemleri başlatıldı.