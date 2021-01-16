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Karaman'da uyuşturucu tacirlerine büyük darbe: 34 kişi gözaltına alındı

Karaman’da uyuşturucu tacirlerine operasyon düzenlendi. 550 polisin katıldığı dev operasyonda eş zamanlı olarak birçok mekana baskın yapıldı.

16 Ocak 2021 Cumartesi 16:56
Karaman'da uyuşturucu tacirlerine büyük darbe: 34 kişi gözaltına alındı
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Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından il bazında uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Uzun süredir takip edilen uyuşturucu trafiğine ilişkin hazırlıkları tamamlayan ekipler eş zamanlı olarak birçok adrese baskın düzenlendi.

6 ay süren hazırlıklar sonucunda düzenlenen operasyonlarda 8’i kadın toplam 34 kişi gözaltına alındı. Dev operasyona toplam 550 polis katıldı. Edinilen bilgiye çete üyelerinin uyuşturucu satışının yanı sıra küçük çocuklara şantaj yaparak fuhşa sürüklediği öğrenildi.



Son Güncelleme: 16.01.2021 16:56
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Anahtar Kelimeler:
KaramanUyuşturucuOperasyon
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