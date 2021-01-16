Karaman'da uyuşturucu tacirlerine büyük darbe: 34 kişi gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından il bazındau düzenlendi. Uzun süredir takip edilen uyuşturucu trafiğine ilişkin hazırlıkları tamamlayan ekipler eş zamanlı olarak birçok adrese baskın düzenlendi.

6 ay süren hazırlıklar sonucunda düzenlenen operasyonlarda 8’i kadın toplam 34 kişi gözaltına alındı. Dev operasyona toplam 550 polis katıldı. Edinilen bilgiye çete üyelerinin uyuşturucu satışının yanı sıra küçük çocuklara şantaj yaparak fuhşa sürüklediği öğrenildi.