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Karaman’da ahşap evde yangın çıktı

Karaman’ın Ermenek ilçesinde ahşap bir evde yangın çıktı. Evden yükselen dumanı fark eden mahalle sakinleri sokağa döküldü. Yangının ardından ahşap ev küle döndü.

30 Kasım 2021 Salı 20:19
Karaman’da ahşap evde yangın çıktı
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Karaman’ın Ermenek ilçesine bağlı Meydan Mahallesi’nde dün gece yarısı ahşap bir evde yangın çıktı. Ahşap evden yükselen dumanları fark eden mahallesi sakinleri ekiplere haber verdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucunda yangını kontrol altına aldı.

Evin ahşap olması nedeniyle tüm evi kısa süre içerisinde saran yangının ardından ahşap ev kullanılamaz hale geldi. Yangının neden kaynaklı olarak çıktığı henüz bilinmiyor. Öte yandan evin boş olması büyük bir facianın önüne geçti.


Son Güncelleme: 30.11.2021 20:19
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Anahtar Kelimeler:
KaramanErmenekYangın
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