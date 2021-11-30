Karaman’da ahşap evde yangın çıktı

’ınilçesine bağlı Meydan Mahallesi’nde dün gece yarısı ahşap bir evdeçıktı. Ahşap evden yükselen dumanları fark eden mahallesi sakinleri ekiplere haber verdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucunda yangını kontrol altına aldı.

Evin ahşap olması nedeniyle tüm evi kısa süre içerisinde saran yangının ardından ahşap ev kullanılamaz hale geldi. Yangının neden kaynaklı olarak çıktığı henüz bilinmiyor. Öte yandan evin boş olması büyük bir facianın önüne geçti.