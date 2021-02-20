Karaman Ermenek'e 5 günlük sokağa çıkma yasağı!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bazı bölgelerde vaka sayıları halen yüksek olurken ekiplerde belirli bölgelerde çalışmalarına hız verdi. Artan vaka sayılarının önüne geçilmek için alınan kararlar sonrasında Karaman’ın Ermenek ilçesine 5 günlük karantina sürecinin uygulanacağı açıklandı.

Ermenek Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamalarda uygulanacak 5 günlük karantinanın 22 Şubat Pazartesi saat 05.00’dan başlayarak 26Şubat Cuma saat 21.00’a kadar devam edeceği açıklandı.

Kamu ve kuruluşlarını bu süreçte hizmetlerine devam edeceği açıklanırken Kaymakamlık, ‘Vatandaşların uygulanacak 5 günlük karantina sürecinde temel ihtiyaçlarını ikamete en yakın bulunan bakkal, manav, market ve kasaplardan yaya olmak şartı ile gidilebilir. Mevsim şartları nedeniyle yasaklar boyunca bağ ve bahçe bakım ve tadilatı yapılamayacak’ açıklamalarına yer verildi.