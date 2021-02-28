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Karadeniz'e meteor mu düştü? Geceyi aydınlatan gizemli ışık ne?
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Karadeniz'e meteor mu düştü? Geceyi aydınlatan gizemli ışık ne?

Doğu Karadeniz bölgesine meteor düştüğü iddiası sosyal medyanın gündemine otururken, kullanıcılar geceyi aydınlatan gizemli ışığın ne olduğunu araştırmaya başladılar. Peki; Karadeniz'e meteor mu düştü? Görüntüleri kaydeden tanık anlattı..

28 Şubat 2021 Pazar 12:06
Karadeniz'e meteor mu düştü? Geceyi aydınlatan gizemli ışık ne?
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Karadeniz bölgesinde gece saatlerinde birden ortaya çıkan gizemli ışık büyük panik yarattı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde meteor düştüğü yönünde iddialar ortaya atılırken o ana tanıklarından Trabzon'da ikamet eden Şevki Anıl Koyun isimli bir kişi bir anda gökyüzünde parlak birşey gördüklerini ve parladıktan sonra kaybolduğunu söyledi.

Türkiye'nin atmosferine akşam saat 22.57 sıralarında geceyi gündüz gibi aydınlatan bir cisim Trabzon ve Giresun'un yanı sıra bir çok ilde görüldüğü belirtilirken çok parlak bir ışık saçarak atmosfere giren meteorun saniyeler sonra yanarak bilinmeyen bir yere düştüğü bildirildi. 

Yaşanan meteor olayını kaydetme şansı yakalayan Şevki Anıl Koyun. görüntüleri 2-3 gün önce YouTube kanalına çekim yapmak için otomobillerine monte ettikleri araç kamerasıyla kaydettiklerini ve kendileri için güzel bir tesadüf olduğunu ifade etti.



Son Güncelleme: 28.02.2021 12:06
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Anahtar Kelimeler:
KaradenizMeteormu DüştüGizmli ışıkMeteor
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