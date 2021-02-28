Karadeniz'e meteor mu düştü? Geceyi aydınlatan gizemli ışık ne?

Karadeniz bölgesinde gece saatlerinde birden ortaya çıkan gizemli ışık büyük panik yarattı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde meteor düştüğü yönünde iddialar ortaya atılırken o ana tanıklarından Trabzon'da ikamet eden Şevki Anıl Koyun isimli bir kişi bir anda gökyüzünde parlak birşey gördüklerini ve parladıktan sonra kaybolduğunu söyledi.
Yaşanan meteor olayını kaydetme şansı yakalayan Şevki Anıl Koyun. görüntüleri 2-3 gün önce YouTube kanalına çekim yapmak için otomobillerine monte ettikleri araç kamerasıyla kaydettiklerini ve kendileri için güzel bir tesadüf olduğunu ifade etti.
Son Güncelleme: 28.02.2021 12:06