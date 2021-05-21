Karadeniz'de sondaj çalışmaları hız kazandı! Bölgede 40 kuyu daha..

Sondaj ile sismik araştırma gemilerinin bulunduğu Karadeniz'de petrol ve gaz arama çalışmaları hız kazandı. Yeni kuyular açılarak çalışmaları hızlandıran ekipler 40 kuyu daha açmaya hazırlanırken diğer taraftan Doğu Akdeniz'de gemilerin hız kesmeden çalışmalarında devam ediyor.

Bu kapsamda Fatih'in yaklaşık 405 milyar metreküp doğalgaz keşfettiği Sakarya Gaz Sahası'nda, saha geliştirmelerle birlikte üretim çalışmaları da sürerken Tuna-1'de gerçekleşen keşiflerin sonrasında bölgede Türkali-1 ve 2 ile Amasra-1 kuyularının açıldığı bildirildi. Kanuni'nin 5 Mayıs tarihinde Filyos Limanı'na demir attıktan sonra ilk kuyu testi için Türkali-2 kuyusuna ulaştı.

"40 YENİ KUYU AÇILACAK"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan bir açıklamada Karadeniz'de bulunan gazın ilk fazını Cumhuriyetin 100. yılına yetiştirme değerlendirme içerisinde olunduğu belirtilirken Bakan Fatih Dönmez'de bölgede 30 veya 40 kuyu daha açılma planlamalarının yapıldığını söyledi.