Karadeniz'de balıkçıların yüzü palamutla güldü

1 Eylül günü av yasağının sona ermesiyle birlikte denizciler mutluluğu bol miktardaki palamutlarla buldu. Sinop’ta denize açılan balıkçılar tekneleriyle döndüğünde bolca palamut yakalamanın mutluluğunu yaşıyor. Balıklar kilogramlarına bağlı olarak tanesi 10 – 20 TL arası fiyatlarla satılıyor.

Balık fiyatlarının düşmesi bekleniyor

Sinop Abalı Su ürünleri Kooperatifi Başkanı Ömer Tuncer, palamut avından büyük bir mutluluk duyduklarını açıkladı. Tezgahların hareketlendiğini söyleyen Tuncer, ilerleyen günlerde suyun soğumasıyla avcılığın da artmasının beklendiğini belirtti.

Balıkçı İbrahim Gündoğdu ise palamut avcılığının şuanda mutluluk verici olduğunu söyledi ve aynı zamanda istavrit ile mezgit gibi balıkların da ağlara takıldığını söyledi. Fiyatların şuanda yüksek olduğunu anlatan Gündoğdu, ilerleyen günlerde fiyatların düşmesini beklediklerini aktardı.