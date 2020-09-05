İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Hatay'ın Samandağ ilçesinde yangın yerleşim yerini tehdit ediyor
Hatay'ın Samandağ ilçesinde yangın yerleşim...
Bakan Pakdemirli Denizli yangınıyla ilgili son durumu paylaştı: 18 saat sonra kontrol altında
Son Dakika
Bakan Pakdemirli Denizli yangınıyla ilgili...
Trabzon'da dehşet olay! Eşini domuz zannedip tabancayla öldürdü
Trabzon'da dehşet olay! Eşini domuz...
Son dakika... TBMM Başkanı Şentop'tan idam cezasına yeşil ışık: ''Belirli suçlara mahsus ...''
Son dakika... TBMM Başkanı Şentop'tan...

Karadeniz'de balıkçıların yüzü palamutla güldü

1 Eylül'de av yasağının sona ermesiyle birlikte Karadeniz'de balıkçıların yüzü palamutla güldü. İlerleyen günlerde balık fiyatlarının düşmesi bekleniyor.

05 Eylül 2020 Cumartesi 18:36
Karadeniz'de balıkçıların yüzü palamutla güldü
Takip Et:

1 Eylül günü av yasağının sona ermesiyle birlikte denizciler mutluluğu bol miktardaki palamutlarla buldu. Sinop’ta denize açılan balıkçılar tekneleriyle döndüğünde bolca palamut yakalamanın mutluluğunu yaşıyor. Balıklar kilogramlarına bağlı olarak tanesi 10 – 20 TL arası fiyatlarla satılıyor.


Sinop Abalı Su ürünleri Kooperatifi Başkanı Ömer Tuncer, palamut avından büyük bir mutluluk duyduklarını açıkladı. Tezgahların hareketlendiğini söyleyen Tuncer, ilerleyen günlerde suyun soğumasıyla avcılığın da artmasının beklendiğini belirtti.

Balık fiyatlarının düşmesi bekleniyor

Balıkçı İbrahim Gündoğdu ise palamut avcılığının şuanda mutluluk verici olduğunu söyledi ve aynı zamanda istavrit ile mezgit gibi balıkların da ağlara takıldığını söyledi. Fiyatların şuanda yüksek olduğunu anlatan Gündoğdu, ilerleyen günlerde fiyatların düşmesini beklediklerini aktardı.



Son Güncelleme: 05.09.2020 18:36
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KaradenizBalıkçılık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akıllı otoyol Ankara-Niğde otoyolu açıldı! İşte ücretler
Akıllı otoyol Ankara-Niğde otoyolu açıldı! İşte ücretler
Hatay'ın Samandağ ilçesinde yangın yerleşim yerini tehdit ediyor
Hatay'ın Samandağ ilçesinde yangın yerleşim yerini tehdit ediyor
Yıldırım operasyonuyla PKK'ya ağır darbe , 38 terörist etkisiz hale getirildi
Yıldırım operasyonuyla PKK'ya ağır darbe , 38 terörist etkisiz hale getirildi
İStanbul'da kan donduran cinayet! Dini nikahlı eşinin boğazını kesti
İStanbul'da kan donduran cinayet! Dini nikahlı eşinin boğazını kesti
Karar resmi gazete'de! Aile hekimlerine ve aile sağlığı çalışanlarına ek ödeme yapılacak
Karar resmi gazete'de! Aile hekimlerine ve aile sağlığı çalışanlarına ek ödeme yapılacak
Boğazından bıçaklanan müezzin kendisini bıçaklayan eşini boğdu
Boğazından bıçaklanan müezzin kendisini bıçaklayan eşini boğdu

Popüler Haberler

Rapor parası başvuruları nasıl yapılır? Rapor parası hangi tarihler arasında yatar?
TRT 1 Masumlar Apartmanı dizisi oyuncuları kimler? Dizi ne zaman başlayacak?
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 5 Eylül 2020 Cumartesi Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Ocak 2021 Emekli zam oranları nasıl belirlenecek? Emekliler sabit zam farkı talep ediyor
Alevlerin Ardından dizisinin Ali'si Toprak Can Adıgüzel'in hayat hikayesi!
Alevlerin Ardından Çiçek kimdir? Hazar Ergüçlü hakkında bilgiler
Makedonya asgari ücret ve yaşam maliyeti ne kadar? 2020
TV8 Türkiye Modelini Arıyor yarışmasına nasıl başvuru yapılır? Yarışma başvuru şartları
Kenya’da asgari ücret ne kadar? 2020 Yılı Kenya asgari ücret fiyatları
4 Banka faizsiz Kredi kampanyaları ile rekor kırıyor! 5 Eylül 2020 Cumartesi Tarihli kredi kampanyaları ve şartları
Van'da Korona Virüsü mü var? Van'da Corona Virüsüne haberleri doğru mu?
2020 BAĞKUR prim ödemesi hangi bankalardan yapılmaktadır?
Survivor 2020'ye yeni katılan İrem Akın kimdir?
Netflix Exatlon Challenge tanıtım fragmanı yayınlandı
Günlük burç yorumları 3 Eylül 2019 Salı - Burcunuz hayatınız hakkında neler söylüyor?
Netflix La Casa De Papel 5. final sezonu fragmanı yayınlandı mı? Netflix La Casa De Papel yeni sezon ne zaman başlıyor?
Facebook iş başvurusu nasıl yapılır? Facebook’ta nasıl işe girilir?
Maliye Bakanlığı, Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı (MYUH) sınav konuları nelerdir?
Cibuti vizesi ücreti ne kadardır?
Anaokulları eğitimi zorunlu oldu mu? 2020 anaokuluna gitmek zorunlu mu?
Tarihçi Halil İnalcık kimdir? Halil İnalcık kitapları ve eserleri?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.