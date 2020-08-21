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Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi! Türkiye'de yıllık ne kadar doğalgaz kullanılıyor?

Müjde vereceğini açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklama ile Karadeniz'de doğalgaz rezervi bulunduğunu aktardı. 320 milyar metreküp rezerve ulaşıldığını duyuran Erdoğan, bu rezervin ülkeye hayırlı olmasını diledi.

21 Ağustos 2020 Cuma 16:24
Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi! Türkiye'de yıllık ne kadar doğalgaz kullanılıyor?
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 21 Ağustos Cuma günü halka vereceği müjdeyi açıkladı. Karadeniz’de doğalgaz bulunduğunu açıklayan Erdoğan, bölgede bulunan doğalgaz rezervinin 320 milyar metreküp olduğunu duyurdu. Yapılan araştırmalar sonucu ortaya çıkan doğalgaz rezervi 2023 yılında ülkemiz vatandaşlarının kullanımına açılacak.

1 metreküp doğalgaz ne kadar?

Türkiye’de 2020 yılı itibariyle geçerli olan 1. kademe doğalgazın metreküp fiyatı illere göre değişiklik göstermektedir. Konut sahiplerine verilen bu doğalgazların fiyatı şu şekildedir:

  • İstanbul, 1,5225639968 TL
  • Ankara, 1,594353 TL
  • Bursa, 1,463525 TL
  • Kocaeli, 1,435691 TL
  • İzmir, 1,566279 TL

Türkiye yılda kaç metreküp doğalgaz tüketiyor?

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. 2020 Ocak ayı verilerinde Türkiye’de kullanılan doğalgaz miktarını açıklamıştır. BOTAŞ tarafından yapılan açıklamada Türkiye yılda 49 milyar 328 milyon metreküp doğalgazın kullanıldığı aktarılmıştır.

Türkiye yıllık doğalgaz tüketimi ne kadar, kaç metreküp?


Türkiye’de yıllık doğalgaz kullanım miktarı değişiklik göstermektedir. 2015 yılından bu yana yıllık kullanılan doğalgaz miktarı ise şu şekildedir:

  • 2015      47,9 milyar metreküp
  • 2016      49,5 milyar metreküp
  • 2017      53 milyar 857 milyon 136 bin metreküp
  • 2018      50 miyar metreküp
  • 2019      46 milyar 835 milyon 439 bin metreküp
  • 2020      49 milyar 328 milyon metreküp

Türkiye’nin yıllık doğalgaz tüketimi kaç dolar?

Türkiye yıllık doğalgaz ihtiyacının neredeyse tamamını ithal etmektedir. Yıllara göre değişiklik gösteren doğalgaz ihtiyacına bağlı olarak ödenen tutar da değişiklik göstermektedir. Türkiye’nin yıllık 45 ile 50 milyar metreküp doğalgaz kullandığı açıklandı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu 2020 Ocak ayındaki raporunda Türkiye’nin 12 ile 13 milyar dolar doğalgaza para ödediğini aktardı.

Türkiye’de doğalgaz bulunan iller

Türkiye’de 7 ilde doğalgaz rezervi bulunmaktadır. Bu iller Adıyaman, Çanakkale, Düzce, Edine, İstanbul, Kırklareli ve Tekirdağ’dır. Bu illerde bulunan doğalgaz rezervleri ciddi bir oranda değildir. Bu 7 ilde yılda sadece 37,8 milyon metreküp doğalgaz çıkartılmaktadır. Ülke ihtiyacının %0,63’ünü karşılayan bu doğalgazın geri kalan kısmı ise ithal edilmektedir.

 



Son Güncelleme: 21.08.2020 16:26
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