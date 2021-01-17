Karadeniz açıklarında batan yük gemisinin mürettebatı için kurtarma çalışmaları sürüyor!

Bartın Valisi Sinan Güner, Karadeniz’de İnkumu açıklarında battığı ifade edilen kuru yük gemisinin mürettebatıyla alakalı önemli bir açıklamada bulundu. Mürettebat içinden 6 kişinin sağ salim bota alındığını aktaran Güner, vefat ettiği ifade edilen 3 kişiden birinin de cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu. Diğer mürettebatın kayalıkların olduğu bölgede görüldüğüne yönelik ihbarların alındığını söyleyerek ulaşabilmek için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

“Kurtarılan 6 kişinin durumu iyi”

Komutanlığı’na bağlı helikopterin Samsun’dan çıkarak bölgeye yöneldiğini belirten Vali Güner, hava koşullarının müsaade etmesi halinde kalan mürettebatın kurtarılacağını ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı TGC Fatih Gemisi’nin de bölgeye yöneldiğini bildirdi.

Kurtarılan 6 mürettebatın sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisi elde edildi. Diğer yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise batan geminin Palau bayraklı “ARVIN” isimli bir kuru yük gemisi olduğu ifade edildi.