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Karabük'te sobadan çıkan kıvılcım sonucunda bir ev küle döndü!

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşanan olayda sobadan çıkan kıvılcım eşyalara sıçrayarak evin alev almasına neden oldu. Ev sahipleri yangın sonucunda zorla kendilerini dışarı atarken yaralanan olmaması sevindirdi.

10 Ocak 2021 Pazar 03:34
Karabük'te sobadan çıkan kıvılcım sonucunda bir ev küle döndü!
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Karabük’te yaşanan yangında sobadan çıkan kıvılcım evin alev almasına neden oldu. Tek katlı ev çıkan yangında küle dönerken can kaybının olmaması derin bir nefes aldırdı.

Yaşanan olay Karabük’ün Safranbolu ilçesinde meydana geldi. Çavuşoğlu köyünde yaşayan Yıldırım ailesi tek katlı evlerinde sobayı tutuşturmaya çalışırken çıkan kıvılcım eşyalara sıçradı. Kısa sürede alevlere teslim olan evde bulunan Yıldırım ailesi güçlükle kendilerini dışarı atarken evde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve 112 acil ekibi gönderilirken yangın uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına alındı.

 



Son Güncelleme: 10.01.2021 03:34
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Anahtar Kelimeler:
KarabükSafranboluSobadanYangın
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