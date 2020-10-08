Karabük'te refüje çarpan ticari araç takla attı

Safranbolu’da ticari araç refüje çarptı. Refüje çarpan araç takla atarken araçta bulunan bir kişi yaralandı. Olay yerinden alınan bilgiye göre 09 ABE 555 plakalı ticari aracı Tahsin Kılıç kullanıyordu. Aracın Kastamonu istikametinden Karabük istikametine gittiği sırada Çıraklı köyü civarında direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu refüje çarptığı ve ardından takla attığı bildirildi.

Çevre sakinlerinin ekiplere haber vermesinin ardından sağlık görevlileri ve polis ekipleri kısa süre içinde olay yerine intikal etti.

Kazada Melek Kılıç hafif yaralanırken, 65 yaşındaki kadın olay yerine gelen ambulansla hastaneye götürüldü.