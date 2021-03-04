Karabük’te mutasyonlu koronavirüs nedeniyle bir okulda eğitim öğretime 10 gün ara verildi

04 Mart 2021 Perşembe 00:49
Kısa bir süre önce Türkiye’nin çoğu ilinde eğitim ve öğretimde yüz yüze eğitime geçildi. Karabük
’te ise bir okulun içerisinde mutasyonlu koronavirüs
ün görülmesinin ardından eğitim öğretime ara verildi. Karabük’ün Safranbolu
ilçesinde bulunan Ali Baba Anaokulu
nda birçok kişide mutasyonlu koronavirüse rastlanıldı.
Temaslı kişi sayısının da çok yüksek olması sonucu anaokulunda eğitime 10 gün ara verildi. Okulun 10 gün boyunca karantina altında kalacağı aktarıldı. Okul çalışanlarının bu süreç içerisinde izinli olarak ele alınacakları söylendi.
Son Güncelleme: 04.03.2021 00:49
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