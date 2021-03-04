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Karabük’te mutasyonlu koronavirüs nedeniyle bir okulda eğitim öğretime 10 gün ara verildi

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde yer almakta olan bir anaokulunda mutasyonlu koronavirüse rastlanıldı. Koronavirüs sebebiyle eğitim öğretime 10 gün ara verildi.

04 Mart 2021 Perşembe 00:49
Karabük’te mutasyonlu koronavirüs nedeniyle bir okulda eğitim öğretime 10 gün ara verildi
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Kısa bir süre önce Türkiye’nin çoğu ilinde eğitim ve öğretimde yüz yüze eğitime geçildi. Karabük’te ise bir okulun içerisinde mutasyonlu koronavirüsün görülmesinin ardından eğitim öğretime ara verildi. Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bulunan Ali Baba Anaokulunda birçok kişide mutasyonlu koronavirüse rastlanıldı. 

Temaslı kişi sayısının da çok yüksek olması sonucu anaokulunda eğitime 10 gün ara verildi. Okulun 10 gün boyunca karantina altında kalacağı aktarıldı. Okul çalışanlarının bu süreç içerisinde izinli olarak ele alınacakları söylendi.



Son Güncelleme: 04.03.2021 00:49
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Anahtar Kelimeler:
KarabükSafranboluMutasyonlu KoronavirüsAli Baba AnaokuluKarantinaKoronavirüs
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