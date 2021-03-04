Karabük’te mutasyonlu koronavirüs nedeniyle bir okulda eğitim öğretime 10 gün ara verildi

Kısa bir süre önce Türkiye’nin çoğu ilinde eğitim ve öğretimde yüz yüze eğitime geçildi.’te ise bir okulun içerisindeün görülmesinin ardından eğitim öğretime ara verildi. Karabük’ünilçesinde bulunannda birçok kişide mutasyonlu koronavirüse rastlanıldı.

Temaslı kişi sayısının da çok yüksek olması sonucu anaokulunda eğitime 10 gün ara verildi. Okulun 10 gün boyunca karantina altında kalacağı aktarıldı. Okul çalışanlarının bu süreç içerisinde izinli olarak ele alınacakları söylendi.

