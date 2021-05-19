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Karabük'te itfaiye ekipleri mahsur kalan yavru kedi ve kargaların imdadına koştu

Karabük'te itfaiye ekipleri bir binanın duvarı ile yağmur suyu gideri arasında sıkışan yavru kargaları, bir diğer ihbar üzerine ise ağaçta kalan yavru kediyi de itfaiye ekipleri bulunduğu yerden kurtardı.

19 Mayıs 2021 Çarşamba 23:11
Karabük'te itfaiye ekipleri mahsur kalan yavru kedi ve kargaların imdadına koştu
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Karabük’te bina duvarı ile gider borusu arasında mahsur kalan yavru karga ile ağaçta kurtarılmayı bekleyen kedi Karabük itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay Karabük’e bağlı Kurtuluş Mahallesi Erdem Sokak’ta yaşandı. Dört katlı bir apartmanın yağmur suyu gideri arasında yuvalarından düşüp sıkışan kargaları gören ve bazı kargaları kendi imkanları ile kurtaran mahalleli itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yavru kargaları kurtararak annesine bıraktı.

Diğer taraftan Yaylacık mahallesinde ağaca çıkıp kalan yavru kedinin imdadına da itfaiye ekipleri koştu. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri ağaçta mahsur kalan yavru kediyi kurtararak ağaçtan indirdi.


Son Güncelleme: 19.05.2021 23:11
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Anahtar Kelimeler:
KarabükItfaiye
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