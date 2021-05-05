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Karabük'te bir hayırsever bakkalların veresiye borçlarını kapattı

Karabük'te iki mahallede bulunan bakkallara giderek burada bulunan veresiye borçlarını ödeyen bir kişi mahalleliyi sevindirdi. Mahallelinin bütün borçlarını ödeyen hayır sever kişi ismini ise paylaşmadı. Mahallede yaşayan kişiler borçlarının kapanmasını memnuniyetle karşıladı.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 06:09
Karabük'te bir hayırsever bakkalların veresiye borçlarını kapattı
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Karabük’te Namık Kemal Mahallesi ve Atatürk Mahallesi’nde bulunan altı bakkala giden bir hayırsever burada bulunan veresiye defterlerindeki borçları kapattı.

Maddi durumu kötü olan kişilerin yaşadığı mahallelere giden bir hayırsever burada bulunan veresiye defterlerindeki borçları ödedi. Beyaz bir otomobille giden kişi bakkal sahibinin kim olduğu sorusuna ise yanıt vermedi. Bakkal sahipleri gelen kişinin bütün borçları ödediğini ve borcu olan mahallelinin çok sevindiğini açıkladı. Müşterilerden biri ise 25 senedir mahallede yaşadığını ve ne kadar borcu olduğunu bilmediğini söyleyerek ‘Allah razı olsun, Allah hayrını kabul etsin’ sözlerini kullandı.

Bir başka bakkal sahibi de herkesin çok memnun olduğunu, kimsenin borcu kalmadığını söyledi.




Son Güncelleme: 05.05.2021 06:09
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Anahtar Kelimeler:
KarabükBAKKAL
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