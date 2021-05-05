Karabük'te bir hayırsever bakkalların veresiye borçlarını kapattı

Karabük’te Namık Kemal Mahallesi ve Atatürk Mahallesi’nde bulunan altı bakkala giden bir hayırsever burada bulunan veresiye defterlerindeki borçları kapattı.

Maddi durumu kötü olan kişilerin yaşadığı mahallelere giden bir hayırsever burada bulunan veresiye defterlerindeki borçları ödedi. Beyaz bir otomobille giden kişi bakkal sahibinin kim olduğu sorusuna ise yanıt vermedi. Bakkal sahipleri gelen kişinin bütün borçları ödediğini ve borcu olan mahallelinin çok sevindiğini açıkladı. Müşterilerden biri ise 25 senedir mahallede yaşadığını ve ne kadar borcu olduğunu bilmediğini söyleyerek ‘Allah razı olsun, Allah hayrını kabul etsin’ sözlerini kullandı.

Bir başka bakkal sahibi de herkesin çok memnun olduğunu, kimsenin borcu kalmadığını söyledi.