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Karabükspor'a yolsuzluk soruşturmasında karar çıktı! 2 kişi tutuklandı
Karabükspor'a yolsuzluk soruşturmasında karar çıktı!...

Karabükspor'a yolsuzluk soruşturmasında karar çıktı! 2 kişi tutuklandı

Karabükspor eski yöneticilerine yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturmada karar verildi. Eski üst yöneticilerden H.A. İstanbul'da, menajer B.U. ise Ankara'da gözaltına alındı. Hakim karşısına SEGBİS sistemiyle çıkan iki isim tutuklanarak cezaevine gönderildi.

20 Eylül 2020 Pazar 12:13
Karabükspor'a yolsuzluk soruşturmasında karar çıktı! 2 kişi tutuklandı
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Karabükspor eski yöneticilerin ‘’yolsuzluk’’ iddiaları hakkında Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, eski üst yönetici H.A. İstanbul’da, menajer B.U. ise Ankara’da gözaltına alındı.


Karabük Adliyesi’ne Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile bağlanan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor başkanı Hikmet Ferudun Tankut ile yönetimi 6 Kasım 2017 tarihinde istifa etmiş ve olağanüstü genel kurulu kararında 3 defa çoğunluk sağlanamadığından genel kurul 4. de yapılmıştı.

Genel kurulda Tankut ile yönetimi ibra edilmeyince yeni yönetim yolsuzluk iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunmuş ve H.A. görevinden el çektirilmişti.



Son Güncelleme: 20.09.2020 12:13
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Anahtar Kelimeler:
YolsuzlukKarabükspor
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