Karabükspor'a yolsuzluk soruşturmasında karar çıktı! 2 kişi tutuklandı

Karabükspor eski yöneticilerin ‘’yolsuzluk’’ iddiaları hakkında Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, eski üst yönetici H.A. İstanbul’da, menajer B.U. ise Ankara’da gözaltına alındı.

Karabük Adliyesi’ne Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile bağlanan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor başkanı Hikmet Ferudun Tankut ile yönetimi 6 Kasım 2017 tarihinde istifa etmiş ve olağanüstü genel kurulu kararında 3 defa çoğunluk sağlanamadığından genel kurul 4. de yapılmıştı.

Genel kurulda Tankut ile yönetimi ibra edilmeyince yeni yönetim yolsuzluk iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunmuş ve H.A. görevinden el çektirilmişti.