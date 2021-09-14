Karabük Adliyesi'nin infaz hakimi Ekrem Er, Covid-19'a yenik düştü

Türkiye’de koronavirüsten dolayı ölenlerin sayısı artıyor. Karabük’te görev yapan İnfaz hakimi Ekrem Er’in 47 yaşında Covid-19 virüsünden dolayı hayatını kaybetti açıklandı. Ekrem Er kimdir?

Ekrem Er

Karabük Adliyesi’nde 1 seneden beri infaz hakimi olarak çalışan Ekrem Er, koronavirüse yakalanmıştı.Karantinanın 5.gününde evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Ekrem Er evli ve 2 çocuk babasıydı.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Er, erken saatlerde koronavirüse bağlı kalp zarı iltihabının sonucunda kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.