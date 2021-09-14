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Karabük Adliyesi'nin infaz hakimi Ekrem Er, Covid-19'a yenik düştü

Karabük Adliyesi'nde çalışan Ekrem Er, kısa süre önce Covid-19'a yakalanmıştı. Karantinayı evinde geçiren Er, 5.günün sonunda rahatsızlanması sonucu hastaneye kaldırılmıştı. Karabük Adliyesi'nin infaz hakimi Ekrem Er, Covid-19'a yenik düştü. Ekrem Er kimdir? Bu haberimizde hayatını kaybeden Ekrem Er ile ilgili detayları sizler için derledik. İşte Ekrem Er hakkında detaylar...

14 Eylül 2021 Salı 20:30
Karabük Adliyesi'nin infaz hakimi Ekrem Er, Covid-19'a yenik düştü
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Türkiye’de koronavirüsten dolayı ölenlerin sayısı artıyor. Karabük’te görev yapan İnfaz hakimi Ekrem Er’in 47 yaşında Covid-19 virüsünden dolayı hayatını kaybetti açıklandı. Ekrem Er kimdir?

Ekrem Er

Karabük Adliyesi’nde 1 seneden beri infaz hakimi olarak çalışan Ekrem Er, koronavirüse yakalanmıştı.Karantinanın 5.gününde evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Ekrem Er evli ve 2 çocuk babasıydı.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Er, erken saatlerde koronavirüse bağlı  kalp zarı iltihabının sonucunda kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.


Son Güncelleme: 14.09.2021 20:30
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Ekrem Er Kimdir?Karabük İnfaz Hakimi Ekrem ErEkrem Er
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