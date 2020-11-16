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Kar ne zaman yağacak? İstanbul ve Ankara'da kar yağışı ne zaman olacak?

Kasım ayının gelmesi ile birlikte havalar ciddi derecede soğurken İstanbul ve Ankara başta olmak üzere pek çok kişi kar yağışının ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Vatandaşlar Meteeoroloji Genel Müdürlüğünün açıklamalarını araştırırken, İstanbul ve Ankara'da kar yağışı ne zaman olacak? soruları da araştırılmaya başlandı.

16 Kasım 2020 Pazartesi 15:08
Kar ne zaman yağacak? İstanbul ve Ankara'da kar yağışı ne zaman olacak?
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Kış aylarının gelmesi ile birlikte pek çok vatandaş karın ne zaman yağacağını da araştırmaya başladı. Ülke genelinde havaların soğuk olması vatandaşların kar hasretini de arttırmış durumda. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere vatandaşlar Meteoroloji tarafından yapılan açıklamaları merak etmeye başladı.

Havaların Kasım ayı ile birlikte soğumasıyla ülkemizin yüksek kesimlerine ilk kar yağdı. Bursa, Hakkari, Kayseri ve Konya’nın yüksek rakımlı bölgeleri kara teslim olurken Meteoroloji Genel Müdürlüğü de güncel hava durumlarını paylaşmaya devam ediyor. İstanbul’da havanın kapalı olacağı ve yer yer sağanak yağışın olacağı belirtilirken Ankara’da da parçalı bulutlu hava hakim olacak. Öğle ve akşam saatlerine doğru aralıklı yağmur yağışı olacağı belirtildi.

Uludağ’da ilk kar

Bursa’nın kış turizminin gözde mekanlarından bir tanesi olan Uludağ’a ilk kar yağdı. Beyaza bürünen Uludağ’da kar öğle saatlerinden itibaren etkisini gösterdi. Kış turizminin başlamasına daha günler varken erken gelen kar ise işletmeleri sevindirdi. Meteoroloji kar yağışı sonrasında hava sıcaklığı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Buna göre en düşük sıcaklık 0 olarak açıklanırken en yüksek sıcaklık 6 derece olarak açıklandı.

Konya’da kar yağışı erken başladı

Konya’nın Derbent ilçesi belediye başkanı Hüseyin Ayten Deliyörükgil bölgede yağan ilk kar yağışını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. ‘Derbent'imize sezonun ilk karı düştü. Allah bereketli kılsın inşallah.’ Açıklamasında bulundu.


Belediye Başkanı Deliyörükgil bölgeye yağan ilk karın kış turizminde sevilen bölge olan Aladağ’a düşmesinden memnun oldukları ve kış turizmi için çalışmalara başladıkları belirtildi.

Yüksekova kara teslim

Hakkari’nin Yüksekova ilçesi de kara teslim oldu. Son günlerde hava sıcaklığının ciddi oranda düşmesi sonrasında ilçe merkezinde sağanak yağışlar etkili olurken dağlar beyaza büründü. Özellikle Cilo dağlarının yüksek kesimlerinde gözle görülür beyaz örtü oluştu.

Beyaz dağları fotoğraflayan İbrahim Atılgan ise paylaşımlarında, ‘Şehirde kar yağmamış olsa da gördüğümüz üzere dağlara düşen kar doyumsuz manzaralar çıkartmış. Havaların soğumasıyla montlarımızı, kazaklarımızı giymeye başladık. Dağlarımız şu an beyaz gelinliğini giymiş ve güzel manzaralar ortaya çıkartmış.’ Dedi.

Erciyes Dağına kar yağdı

Gece saatlerine 3.916 rakımlı Erciyes dağına kar yağdığı belirtildi. Günün ilk ışıkları ile Erciyes dağına bakan vatandaşlar dağın beyaz örtü ile kaplandığını gördü.

Gece hava sıcaklığının ciddi derecelerde düşüş yaşadığı belirtilirken 1.200 rakımda bulunan Tekir, Hacılar Kapı ve Develi bölgelerinde kar yağışı meydana geldi.

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamalarda Kayseri merkezde hava sıcaklığının 6 dereceye kadar düştüğü belirtilirken en yüksek sıcaklığın 17 derece olduğu açıklandı.



Son Güncelleme: 16.11.2020 15:08
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Anahtar Kelimeler:
IstanbulAnkaraMeteorolojiKar Yağışı
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