Kar kış dinlemediler: Yaşlılara Covid-19 aşısı götürdüler

Diyarbakır’da kış mevsimi sert geçiyor. Sağlık ekipleri, zorlu şartlara rağmen yaşlı vatandaşların aşılmasını yapmaya devam ediyor.

Çüngüş ilçesine gitmeye çalışan ekipler, kar sebebiyle zorlukla ilçeye ulaştılar.

İlçeye zorlukla da olsa ulaşmayı başaran ekipler, 75 yaşın üzerindeki yaşlılara CoronaVac aşısını ulaştırdı.

10 kişiden oluşan sağlık ekibi, yüzlerde tebessüm yarattı.

Çüngüş Devlet Hastanesi Başhekimi olan Volkan Bahadır, ellerindeki aşı listesinde bulunan kişilere aşı yapmak için yola çıktıklarını anlattı.

Bahadır, kışı zor geçiren bir şehirde yaşamalarına rağmen vatandaşlara hizmet vermekten son derece memnun olduklarını dile getirdi. Kendilerini her zaman gülen bir surat ile karşıladıklarını ifade eden Bahardır, hastalara aşı yaptıktan sonra onlara bazı önerilerde bulunduklarını da söyledi.