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Kapanmada bankalar açık olacak mı? Bankalara gitmek için izin şart mı?

Koronavirüs salgını kontrol altına alma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Yapılan son Kabine toplantısında bu kapsamda tam kapanma kararı alındı ve geçtiğimiz perşembe akşamı itibariyle başladı. Kapanma 17 Mayıs'a kadar devam edecek. Bu süre içiresinde vatandaşın mağdur olmaması için pek çok yer kısıtlamadan muaf oldu. Muaf olacak kurumların açıklanması bankalar kapanmada açık olacak mı sorusunu da beraberinde getirdi. Bankaların açıksa eğer bankalara gitmek için izin şart mı, izin almak için ne yapmak gerekiyor sorularını sizler için araştırdık. İşte detaylar...

03 Mayıs 2021 Pazartesi 15:03
Kapanmada bankalar açık olacak mı? Bankalara gitmek için izin şart mı?
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Tam kapanma uygulaması tüm ülkede devam ediyor. Ülke genelinde temek ihtiyaç dışında dışarı çıkmak yasak. İç İşleri Bakanlığının yayınladığı genelge 81 ilin tamamına yollandı. Genelgede hangi -kurum ve kuruluşların yasaktan muaf olduğu ilgili yerlere bildirildi.  Bankaların yasaktan nasıl etkileneceği ise banka işi olanlar tarafından merak ediliyor. Bankaya gitmesi gereken vatandaş nasıl bir yol izlemeli sizler için araştırdık.

Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan tam kapanmada ilk hafta sonunu geride bıraktık. Süreçle alakalı alınan kararlar başarıyla uygulanmaya devam ediyor. Marketlerden eczanelere yasaktan muaf olan kuruluşlar salgın önlemleri doğrultusunda hizmet vermeye devam ediyor. Böylece vatandaş mağdur olmadan yalnızca ihtiyaçları için dışarı çıkmış oluyor. İhtiyacı olmadan keyfi olarak dışarda bulunanlara ise cezai işlem uygulanıyor. Tam kapanma ile bayram sonuna kadar salgının kontrol altına alınması ve vaka sayılarının düşürülmesi hedefleniyor. Yayınlanan genelgede marketler, kasaplar, kamu kuruluşları gibi yasaktan muaf olduğu belirtilen yerler arasında bankalar var mı sorusu oldukça merak ediliyor. Vatandaş bankada olan işlerinin halletmek için ne yapması gerektiğini araştırıyor.17 gün sürecek taam kapanmada bankada işi olanlar nasıl izin alacak, bankalar açık mı ya da kaça kadar açık sorularının yanıtı haberimizde.

Bankalar tam kapanma sürecinde açık olacak mı?

Bankalar tam kapanma sürecinde kendi çalışma saatlerini kendi belirleyecek. Saat 10.00 ve 16.00 arasında hizmet verecek bankalar asgari düzeyde çalışanla hizmet sağlayacak. Geri kalan çalışanlar ise evden çalışacak.

Bankaya gitmek için izin şart mı?

Kişi bankaya doğrudan izin almadan gidemeyecek. Bankaya gitmek isteyen vatandaş önceden VEFA destek hattını arayarak izin alacak.

VEFA deste hattı 112 numaralı hat üzerinden ulaşıma açık olacak. Bankaya gidecek kişi o gün içerisinde VEFA hattını arayarak izin alacak. İizn almak için en az 2 saat önceden aranması şartı mevcut. İçişleri Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu genelgede bankalarla ilgili kısım şu şekilde belirtilmektedir.

“Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi'nde bankalar da yer aldı. İçişleri Bakanlığı genelgesine göre; Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezleri ile çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla)'' yasakta muaf olacaklar ve kapanma süresince çalışabilecekler.”

 




Son Güncelleme: 03.05.2021 15:03
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Anahtar Kelimeler:
BankalarKapanmaMuafIzin
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