Kapanma sürecinde zincir marketler açık olacak mı? Marketler kaça kadar açık?

Tam kapanma sürecinde ilk hafta sonu geride bırakıldı. Yeni haftanın gelişiyle birlikte kafalarda hala marketlerin çalışma sürelerine dair soru işaretleri kalkmadı. 17 gün sürecek tam kapanma boyunca market çalışma saatleri nasıl olacak ve vatandaş kaça kadar ihtiyaçlarını alabilecek sorusu en çok araştırılanlar arasında yer alamaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı tam kapanma sonrasında 81 ilin tamamına konuyla alakalı bir genelge yolladı. Yayınlanan genelgede marketlerin hizmet süresi de mevcut. İşte yayınlanan genelge kapsamında zincir marketlerin kaça kadar açık sorusunun cevabı…

Market çalışma saatleri;

Geçtiğimiz hafta yayınlanan genelgede marketlerin 6 gün boyunca hizmet vereceği ve pazar günleri kapalı olacağı kamuoyuna duyurulmuştu. Ancak genelgede bazı değişiklikler yapılarak marketlerin açık olma gün ve saatlerinde yeni düzenlemelere gidildi. Yapılan düzenlemeler sonrası halkın kafası tekrar karıştı ve marketler kaça kadar açık sorusu tekrar gündem oldu. 30 Nisan ve 16-Mayıs tarihleri arasında uygulanacak olan tam kapanma kapsamında marketler hizmet vermeye devam edecek. Ancak bu hizmet belirlenen şart ve koşullarla sağlanacak.

Haftanın 7 günü boyunca saat 10.00 ve 17.00 arasında marketler açık olacak. Ancak zincir marketler pazar günleri kapalı olmaya devam edecek. Zincir marketler dışında kalan tüm marketler, bakkallar, kuruyemişçiler, kasaplar ve tatlıcı gibi işletmeler hizmet vermeye devam edecek.

ŞOK, A 101, BİM kaça kadar açık?

65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların dışında kalan herkes belirlene saat ve günlerde ihtiyaçlarını almak için ikametgahlarına en yakın işletmelerden ihtiyaçlarını karşılayabilecektir.

Tam kapanma boyunca saat ve 10.00 ve 17.00 arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar hizmet sağlamaya devam edecek. Vatandaş ikametgahına en yakın bahsedilen işletmelerden ihtiyaçlarını araç kullanmamak şartıyla karşılayabilecektir.

Zincir marketler ise tam kapanma süreci boyunca pazar günleri kapalı olacaktır.

Bahsedilen kuruluşlar bahsedilen saatler arasında online ve paket servis olarak hizmet verebilecektir.