Kapadokya, altın aranma tehdidi ile karşı karşıya!

Kazdağları'nda altın arama tehlikesi geçmeden şimdi de aynı Kapadokya aynı tehdit ile karşı karşıya kaldı. Enerji Bakanlığı'na başvuru yapan Kanadalı Centerra maden şirketi, Kapadokya'da bin 306 hektarlık bir alanda altın aramak için Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nden resmi ruhsatını aldı.

Nevşehir'in Avanos ilçesindeki Özkonak ve Göynük köylerinde altın aramak için bin 306 hektarlık alan için Bakanlığa müracaat eden Kanadalı Centerra maden şirketi, gerekli izin belgelerini alırken yöre halkı söz konusu altın arama işlemlerinin şirketin sondaja başlamasıyla haberdar oldu. Altın aramak için kurulan madenin ve sondaj işlemlerinin durdurulması için Özkonak Dayanışma ve Yardımlaşma Deneği yetkilileri dava açarken dilekçe için yöre halkından on binlerce itiraz dilekçesi toplandı.

Yaşadığı bölgede siyanür endişesi nedeniyle korkan vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı'na da şikayet yağdırırken Cumurbaşkanlığı'ndan gelen yanıtta Kapadokya harici bölgeden geçen Kızılırmak suyunu da tehdit altına alan madeninin Kapadokya'nın sınırları dışında olduğunu belirtildi.

Bölgeye kurulan altın madeni için bir tepki de Özkonak Belediye Başkanı Abdulkadir Macit'ten geldi. Başkan Macit, belediyeye ait araçlarla Özkonak'ın ortasına, “Ziyaret Dağı'nda altın arama iptal edilmelidir. Kapadokya'nın her taşı altından değerlidir” yazılı bir afiş astırdı.