Kanuni Sultan Süleyman'ın portresini kim satın alındı?

Herkes tarafından merak konusu olan konulardan birisi de Kanuni Sultan Süleyman’ın portresini kimin aldığı ve ne kadar aldığı konusudur. İşte Kanuni Sultan Süleyman portresine dair detaylar...

Kanuni Sultan Süleyman’ın portresini kim satın aldı?

Osmanlı padişahları arasında yer alan Kanuni Sultan Süleyman’ın portresinin kim tarafından alındığı ve ne kadar fiyatla alındığı herkes tarafından merakla araştırılıyor. Kanuni Sultan Süleyman’ın portresi İngiltere’de 350 bin sterlin gibi bir fiyatla satıldı. Kanuni Sultan Süleyman'ın portresini kimin aldığı açıklanmadı. Portre 350 bin İngiliz Sterlin'i Türk lirasıyla ise 4 milyon TL'ye alıcı buldu. Vergilerin de eklenmesiyle söz konusu tutarın 5 milyon TL gibi miktara denk gelmektedir.

Kanuni Sultan Süleyman’ın portresinin özellikleri neler?

Kanuni Sultan Süleyman’ın resminin olduğu portre 16. Yüzyılın sonları veya 17. Yüzyılın başlarında bakır üstüne işlenmiş nadir eserler arasında yer almaktadır. Orta Doğu Açık Artırma Satış Direktörü Benedict Carter, "Resim, İran'da Safevileri ve papalık filosunu mağlup etmesi sonrası gücünün zirvesindeki 43 yaşındaki Süleyman'ı gösteriyor. Portre, satışa çıkan çok küçük bir Osmanlı Sultanları portreleri grubuna ait." Bilgisini aktardı.