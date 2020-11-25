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Kandırıldığını anlayan terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu

2006 yılında terör örgütü PKK'ya katılan V.A, gördüğü şeyler karşısında kandırıldığını anlayınca güvenlik güçlerine teslim oldu.

25 Kasım 2020 Çarşamba 14:57
Kandırıldığını anlayan terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu
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Van’da 2006’da terör örgütü PKK’ya katılan ve 12 Ekim’de Habur Sınır Kapısı’nda teslim olan terörist V.A., verdiği ifadede örgütün iç yüzüne ilişkin detayları açıkladı.


Özalp ilçesinden İran’a gidip örgüte katıldığını belirten V.A., dağda kandırıldığını fark ettiğini ve bu nedenle de kaçma kararı verdiğini söyledi.

‘’6 ay gözaltına kaldıktan sonra teslim edildim’’

2008’de Türkiye’ye gönderilmek için İran’da teslim olan terörist V.A., burada 12 yıl cezaevinde kaldığını belirtti. İran’da serbest bırakıldıktan sonra Kuzey Irak’a geçtiğini ve burada da 6 ay gözaltında kaldığını anlatan V.A., Türk güvenlik güçleriyle irtibata geçtiğini ve 6 ay gözaltında kaldıktan sonra Türkiye’ye teslim edildiğini söyledi.

‘’10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı’’

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK’lı terörist hakkındaki soruşturmayı tamamladı. V.A. hakkında ‘’Silahlı terör örgütüne üye olmak’’ suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.



Son Güncelleme: 25.11.2020 14:57
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Anahtar Kelimeler:
Terör ÖrgütüPKK
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