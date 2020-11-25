Kandırıldığını anlayan terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu

Van’da 2006’da terör örgütü PKK’ya katılan ve 12 Ekim’de Habur Sınır Kapısı’nda teslim olan terörist V.A., verdiği ifadede örgütün iç yüzüne ilişkin detayları açıkladı.

‘’6 ay gözaltına kaldıktan sonra teslim edildim’’

Özalp ilçesinden İran’a gidip örgüte katıldığını belirten V.A., dağda kandırıldığını fark ettiğini ve bu nedenle de kaçma kararı verdiğini söyledi.

2008’de Türkiye’ye gönderilmek için İran’da teslim olan terörist V.A., burada 12 yıl cezaevinde kaldığını belirtti. İran’da serbest bırakıldıktan sonra Kuzey Irak’a geçtiğini ve burada da 6 ay gözaltında kaldığını anlatan V.A., Türk güvenlik güçleriyle irtibata geçtiğini ve 6 ay gözaltında kaldıktan sonra Türkiye’ye teslim edildiğini söyledi.

‘’10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı’’

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK’lı terörist hakkındaki soruşturmayı tamamladı. V.A. hakkında ‘’Silahlı terör örgütüne üye olmak’’ suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.