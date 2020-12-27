Kandilli Rasathanesi'nden Elazığ depremine ilişkin önemli açıklamalar!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Elazığ Kavaktepe merkezli 5.3 şiddetinde meydana gelen deprem sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Bu depremin 24 Ocak tarihinde Sivrice’de gerçekleşen depremin artçısı olarak düşünülebileceğini aktaran Özener, depremin gecikmiş bir artçı olduğunu, derinliğinin 6 kilometre olarak hesaplandığınıve saat 13.00 itibari ile toplamda 14 artçı şok meydana geldiğini ifade etti.

2020 senesinde meydana gelen depremlere göz atıldığında bölgenin son derece hareketli olduğunu belirten Özener, aynı bölgede tarihte meydana gelen depremlerin birçoğunda da can ve mal kayıpları olduğunu anlattı. Elazığ’da 24 Ocak 2020 tarihinden bu yana meydana gelen deprem sayısının 3 bin 193 olduğu ifade ederek bunlar 55 tanesinin 4 ve üzeri şiddette olduğunu söyledi. Bölgedeki artçı depremlerin birkaç hafta daha devam edebileceğinin beklendiğini dile getirdi.

“Depremin olduğu yerde bilinen bir fay yok”

KRDAE Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Ali Pınar ise yaptığı açıklamalarında depremin meydana geldiği bölgede bilinen bir fay olmadığını söyledi. Yapılan çalışmalar neticesinde bu depreme önceden işaret verebilecek bir fay hattına rastlanmadığını, bölgenin gizli fay denilen bir bölge olduğunu belirtti. Bu durumun yalnızda Türkiye’de değil dünyada da görüldüğünü aktararak, dünyadaki fayların neredeyse yarısının gizli fay olduğunu bildirdi.

Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi Müdürü Dr. Doğan Kalafat, meydana gelen deprem ardından, bölgedeki vatandaşların artçı depremlere hazırlıklı olması gerektiğini, deprem anında bilinçli bir şekilde davranarak korkuya kapılmadan tedbir alınması gerektiğini dile getirdi.