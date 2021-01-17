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Kandilli Belediyesi yol açma ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor

Zonguldak Ereğli'de Kandilli Belediyesi yoğun kar yağışı nedeni ile yol açma ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşların ulaşımda zorluklar yaşamaması için kar küreme çalışmaları gün boyunca devam ediyor.

17 Ocak 2021 Pazar 22:09
Kandilli Belediyesi yol açma ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor
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Zonguldak’a bağlı Ereğli ilçesinde yoğun kar yağışı devam ediyor. Yoğun kar yağışı nedeni ile yollar kapanırken Kandilli Belediyesi yol açma çalışmalarına devam ediyor.

Zonguldak’a bağlı Ereğli ilçesinde dünden beri devam eden yoğun karş yağışı ile beraber yollar kar örtüsü ile kaplandı. Kar yağışı bir taraftan güzel görüntüleri sağlarken diğer taraftan da zor anlar yaşattı. Ereğli’de Kandilli Belediyesi kar yağışı sebebi ile aksayan ulaşımda tuzlama ve kar küre çalışmaları yaptı. Köseağcı ve Üçköy bölgelerinde karın örttüğü yollar belediye ekipleri tarafından yapılan çalışmalarla açıldı.

Çalışmalara ilişkin konuşan Kandilli Belediyesi Başkanı Mustafa Aydın, kar yağışı sebebi ile trafiğin aksamaması için belediye çalışanlarının tuzlama ve yol açma çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.



Son Güncelleme: 17.01.2021 22:09
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