Kandilli Belediyesi yol açma ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor

Zonguldak’a bağlı Ereğli ilçesinde yoğun kar yağışı devam ediyor. Yoğun kar yağışı nedeni ile yollar kapanırken Kandilli Belediyesi yol açma çalışmalarına devam ediyor.

Zonguldak’a bağlı Ereğli ilçesinde dünden beri devam eden yoğun karş yağışı ile beraber yollar kar örtüsü ile kaplandı. Kar yağışı bir taraftan güzel görüntüleri sağlarken diğer taraftan da zor anlar yaşattı. Ereğli’de Kandilli Belediyesi kar yağışı sebebi ile aksayan ulaşımda tuzlama ve kar küre çalışmaları yaptı. Köseağcı ve Üçköy bölgelerinde karın örttüğü yollar belediye ekipleri tarafından yapılan çalışmalarla açıldı.

Çalışmalara ilişkin konuşan Kandilli Belediyesi Başkanı Mustafa Aydın, kar yağışı sebebi ile trafiğin aksamaması için belediye çalışanlarının tuzlama ve yol açma çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.