Kanal İstanbul ne zaman açılıyor? Kanal İstanbul'un maliyeti ne?

İstanbul Çamlıca Kulesi Açılış Töreni’ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal İstanbul Projesiyle alakalı önemli açıklamalar yaptı.

Kanal İstanbul Projesinin temeli ne zaman atılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanal İstanbul Projesinin temeliyle ilgili, "Haziran ayının sonunda falan da Kanal İstanbul'u şehrimize kazandırmak üzere temeli atıyoruz. Rahatsız olanlar var olacaklar. Varsın olsunlar. Kanal İstanbul'un sağında, solunda 2 şehir inşa edeceğiz. Bu 2 şehirle İstanbul bir başka olacak." Açıklamasını yaptı.

Kanal İstanbul güzergahı haritası

Kanal İstanbul Projesi dahilinde, Küçükçekmece Gölü – Sazlıdere Barajı – Terkos Doğusunu takip eden Kanal Koridorunun neredeyse 6.149 metrelik bölümü İstanbul Küçükçekmece sınırlarında, neredeyse 3.189 metrelik bölümü de Avcılar’da, 6.061 metrelik bölümü Başakşehir’de, 27.383 metrelik bölümü de Anavutköy’de bulunuyor.

Kanal İstanbul Projesinin güzergahı belirlenirken beş farklı altenatif koridor üstünde çalışmalar yapıldı. Altenatif güzergahların çevresel etkileri ile yerüstü su ve toprak kaynaklarına, yeraltı su kaynaklarına, ulaşım ağlarına, kültür ile tabiat varlıklarına olan etkisi incelemeye alındı. Kanal İstanbul’dan dünya denizlerinde dolaşan en büyük konsept gemi olarak belirlenen boyu 275m, draftı en fazla 17 m olan ve neredeyse 145.000 ton olan tankerlerin geçebilmesine imkan sağlayan bir tip enkesit kullanıp, koridorlar mukayese edilmiş ve Küçükçekmece Gölü – Sazlıdere Barajı – Terkos doğusunu izleyen güzergah en uygun koridor olarak belirlendi.

Kanal İstanbul’un önemi ne?

Senede neredeyse 43.000 geminin geçiş yaptığı İstanbul Boğazı, en dar bölümü 698 metre olan doğal bir su yolu. Gemi trafiğinde tonajlarda yaşanan artış, teknolojik gelişmeler sonucunda gemi boyutlarındaki büyüme ile özellikle akaryakıt ile benzeri diğer tehlikeli ve zehirli maddelerin taşımacılığını yapan gemi (tanker) geçişlerinin artış göstermesi, İstanbul’da büyük baskı ile tehdit oluşturmakta.

Kanal İstanbul Projesi ile neler amaçlanıyor?

- İstanbul Boğazı'nın tarihsel ve kültürel dokusunun korunması ve güvenliğinin arttırılması,

- İstanbul Boğazı’nda öncelikle deniz trafiğinden kaynaklanan yükün azaltılması ve - Boğaz güvenliğinin artırılması.

- İstanbul Boğazı’nın trafik güvenliğinin sağlanması,

- Seyir emniyetinin sağlanması,

- Yeni bir uluslararası deniz trafiğine açık bir su yolunun oluşturulması

- Olası bir İstanbul depremi dikkate alınarak, yatay mimariye dayalı depreme dayanıklı moden bir yerleşim alanı oluşturulması.

Kanal İstanbul Projesinin toplam maliyeti nedir?

Kanal İstanbul Projesinin toplam maliyeti 75 milyar TL olarak öngörülmekte.