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Kan şekerini dengeleyen mucizevi besin!

Daha çok şeker hastalığına yakalanan kişilerde görülen kan şekeri dengesizliği insanlarda oldukça yaygınlaşmaya başladı. Uzmanlar şeker hastaları için uyarılarda bulunurken kan şekerini düzenleyici etkisi görülen besin gündeme oturdu. İşte kan şekerini düzenleyen mucizevi besin ve diğer yardımcı besinler

06 Mart 2021 Cumartesi 21:22
Kan şekerini dengeleyen mucizevi besin!
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Şeker hastalığına yakalanan vatandaşlar besinlerine dikkat ederken aslında bu durum uzmanlar tarafından yanlış bulunuyor. Çünkü uzmanlar şeker hastalığına yakalanmadan önce kişilerin yedikleri besinlere dikkat etmesi için uyarıyor. Şeker hastalığına yakalanan vatandaşlar ise kan şekerini düzeltmek için birçok sebep arıyor.

Mucizevi besin humus!

Uzmanlar humusun birçok olumlu etkisinden bahsetti. Kısa süre önce yapılan araştırma sonucunda nohutun glisemik indekste (GI) düşük olduğu söyleniyor.  Humus öncelikle kan şekerini dengelerken birçok hastalığa karşı da iyi geldiği görülüyor. Glisemik içeriği bulunan besinlerde ilk olarak kontrollü iyileştirme sağlanırken vücutta meydana gelen hastalıklara karşı savaş açıyor.

Avokado ve elma dilimleri

Avokadolar, yüksek miktarda lif maddesi bulundururken şeker neredeyse sıfırdır. Karbonhidrat bulunan besin şeker hastaları için faydalı besinler arasında yer alır. Elma dilimleri ise GI’de düşüktür.

Badem ve peynirli tam tahıllı krakerler

Badem, insülin seviyelerini düşürürken kan şekerini kontrol eder. Kuruyemiş çeşitleri kalori içerirken bademde bu durum pek bulunulmaz. Peynir ise düşük miktarda karbonhidrat içerir. Süt ürünleri D vitamini içermektedir.

Şeker hastalığına yakalanan kişiler ise mutlaka bu besinlerden kaçınmalıdır;

  •    Kızarmış yiyecekler
  •   Doymuş yağ veya trans yağ oranı yüksek yiyecekler
  •   Yüksek tuzlu yiyecek
  •   Hamur işleri gibi unlu mamuller
  •   Şeker
  •   Dondurma
  •   Soda, meyve suyu ve enerji içecekleri gibi ilave şeker içeren içecekler

 



Son Güncelleme: 06.03.2021 21:22
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Anahtar Kelimeler:
Humusşeker HastalığıKan şekeri
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