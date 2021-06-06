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Kamuya yapılan atamalar resmi gazete'de yayımlandı

5 Haziran 2021 Resmi Gazete atamaları belli oldu. 5 haziran 2021 atama kararlarına göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bazı kurumlara atamalar yapıldı. İşte atama kararları..

06 Haziran 2021 Pazar 10:43
Kamuya yapılan atamalar resmi gazete'de yayımlandı
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5 Haziran 2021 tarihli yeni atama kararları yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan atamalar ve atanan isimleri 05 Haziran 2021 Tarihli ve 31502 Sayılı Resmî Gazete yayımlandı.

İşte resmi gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre yeni görevlere atanan isimler ;

Yayımlanan atama kararına göre Strateji ve Bütçe Başkanlığında açık bulunan Bütçe Genel Müdürlüğüne,Genel Müdür Yardımcısı Bahtiyar SAZLIK getirildi.

Dışişleri Bakanlığında açık bulunan Kültür İşleri Genel Müdür Yardımcılığına ise Emriye Bağdagül ORMANCI atandı.

Yine Dışişleri Bakanlığında açık bulunan Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığına Hüseyin GÜNGÖR atandı.

 

 


Son Güncelleme: 06.06.2021 10:43
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Atama Kararları5 Haziran
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