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Kamuda mülakat ve sözlü sınav kalkacak mı?

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan İnsan Hakları Eylem Planı ile birçok alanda değişikliğe giderek daha adaletli bir sistem planlanması yapılıyor. Bu planda adalet sistemine ilişkin pek çok alanda iyileştirme bulunuyor.

27 Şubat 2021 Cumartesi 00:58
Kamuda mülakat ve sözlü sınav kalkacak mı?
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Adalet Bakanlığı tarafından hayata geçirilmesi planlan İnsan Hakları Eylem Planı ile bu zamana kadar kamuda yapılan alımlarda farklılıklara gidilmesi planlanıyor. Plan ile mülakatın kaldırılması yalnızca sınav sonuçlarına göre yerleştirme yapılması hedefleniyor.

Bu kapsamda, kamu kurumlarına alımların daha adaletli yapılması açısından mülakatın kaldırılması amaçlanıyor. Bunun yanı sıra adalet sisteminin güvenirliğinin arttırılmasına yönelik olak üzere yüksek mahkeme toplantılarına gerekli dairelerin katılması ile mahkeme kararlarında farklılığın da önüne geçilmesi hedefleniyor. Ayrıca  kamuda çalışan avukatların haklarında iyileştirmelere gidilmesi, din görevlilerine temel insan hakları eğitimi verilmesi amaçlanıyor.

Bunların yanı sıra yoğunluk olan Havalimanlarında adliye uygulamasını sağlanacağı 7/24 adalet hizmetlerine ulaşılmasını sağlayan bir sistem de planın içinde yer alan konular arasında yerini alıyor.



Son Güncelleme: 27.02.2021 00:58
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Anahtar Kelimeler:
KamuMülakat
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